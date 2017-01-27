В понедельник индекс ММВБ может упасть до 2222 пунктов, индекс РТС — до 1153,5 пункта - ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ"

"Российский фондовый рынок в пятницу рос на слухах о подготовке отмены санкций. К 16:14 мск индекс ММВБ повышался до 2243,82 пункта (+0,66%), индекс РТС рос до 1176,62 пункта (+1,12%). Отмена санкций еще не гарантирована, но новостной фон способствует повышению фондового рынка. В центре внимания инвесторов находятся планы президентов РФ и США переговорить по телефону в субботу. Кроме этого ведутся разговоры о возможной подготовке указа Дональда Трампа об отмене санкций. Мы считаем, что в отношении роста российского рынка действует принцип "покупай на слухах, продавай на фактах". Думаю, многие сейчас считают, что к понедельнику позиция лидеров двух стран может проясниться. В этом случае оценочная вероятность снятия санкций, учтенная в котировках, может умериться. Но даже если предположить, что лидеры двух стран удивят рынок сигналом о том, что отмена санкций ближе, чем ожидалось, для акций "Черкизово", "Русагро" и АвтоВАЗа последствия могут оказаться не такими однозначно позитивными. В понедельник индекс ММВБ может упасть до 2222 пунктов, индекс РТС — до 1153,5 пункта при повышении пары доллар/рубль на 1%", - отмечает директор инвестиционного департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова.