Рубль укрепляется к доллару и евро в пятницу днем, корректируясь после снижения накануне

Москва. 27 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу днем, несмотря на падение нефти; рубль укрепляется, корректируясь после заметного снижения накануне на новостях о начале покупок валюты Центробанком для нужд Минфина уже в феврале.

Курс доллара США составил 59,83 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 60,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,985 руб./EUR1, потеряв 61,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 61 копейку, до 61,70 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 68,4 копейки, до 60,3196 руб./$1, и повысил курс евро на 31,81 копейки, до 64,3429 руб./EUR1. Основной причиной повышения официальных курсов стал рост доллара и евро, отмечавшийся накануне уже после того, как Банк России установил курсы на 27 января.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро, наблюдаемое 27 января, является ничем иным, как обычной коррекцией после сильного движения накануне, вызванного новостями о том, что Минфин с февраля начнет с привлечением ЦБ осуществлять операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. И если первая реакция рынка была чересчур эмоциональной, и рубль заметно снизился, несмотря на активный рост нефтяных цен, которые по итогам четверга прибавили порядка 2%, то в пятницу участники рынка стали более трезво оценивать влияние покупок валюты Минфином на рынок в целом. Как считают участники рынка, ежедневный объем покупки валюты, которую с февраля начнет осуществлять Минфин РФ через Банк России, не превысит $100 млн, что является относительно скромной величиной и не тем самым вряд ли окажет серьезное влияние на расстановку сил на рынке. К тому же высокие цены на нефть, колеблющиеся в последнее время в диапазоне $54-56 за баррель сорта Brent, также не способствуют заметному обесценению российской нацвалюты.

Нефть дешевеет в пятницу, но завершает ростом вторую неделю подряд на заявлениях стран ОПЕК и других государств о соблюдении договоренностей о сокращении добычи. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 МСК снизилась на 1,1% - до $55,62 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась на 0,74% - до $53,38 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 1,8%. Эксперты объясняют недельный рост котировок ожиданиями рынка, что страны, договорившиеся о снижении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки, или 2% мирового производства, выполнят взятые на себя обязательства. По мнению многих аналитиков, это приведет к установлению баланса спроса и предложения на рынке к середине текущего года.

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, "российский рубль в пятницу укрепляется в парах с иностранными валютами. При этом цены на нефть заметно снижаются в финале недели. Ни для вчерашних, ни для сегодняшних движений нефтяных цен особенных оснований нет - рынок постепенно возвращается к относительно справедливой стоимости барреля при имеющихся вводных. Сегодня поздно вечером выйдет очередной отчет Baker Hughes о численности американских буровых установок. Предыдущий показал резкое увеличение количества вышек. На этом фоне пересматриваются и параметры добычи в США. Однако не все так плотно связано с этими вышками. За два года количество буровых установок сократилось на 65-70%, при этом производительность оставшихся увеличилась более чем вполовину. Рост числа буровых установок всего лишь указывает на тот факт, что инвестиции в сектор идут и останавливаться не собираются, а США готовятся постепенно потеснить мировых поставщиков нефти на международном рынке".

"Второй день подряд рубль движется в противоположную от нефти сторону. Если накануне инвесторы отыгрывали частичную перекупленность рубля, опираясь на новости от Минфина РФ, то сегодня в полной мере реализуется фактор фиксации прибыли. Денег на рынке много, драйвер налогового периода в этот раз не ощущается ввиду присутствия иных катализаторов. В ближайшее время доллар США постарается закрепиться в диапазоне 59,9-61,0 руб./$1, где ему и место, то есть ближе к отметке 60,50 руб./$1. Там рынок и встретит начало покупок валюты российским Минфином. В первые дни, вполне возможно, рубль ощутит небольшое давление, но впоследствии тренд сформируется, и оно сойдет на нет. "Невидимая рука рынка" больше не позволит российской валюте укрепляться так, как она делала это ранее", - полагает А.Бодрова.

"Рубль накануне потерял порядка 1,5% в паре с долларом. Большая активность наблюдалась со стороны нерезидентов, которые переоценивали собственные позиции и частично фиксировали прибыль в рублевых активах на сообщениях о возобновлении покупок валюты Минфином через ЦБ. В то же время пока нет полной определенности в части механизма и сроков реализации данного решения, что скорее сгладит излишние спекуляции на рынке. Отдельно стоит упомянуть тот факт, что регулятору после данного решения станет сложнее реализовывать политику таргетирования инфляции, что в свою очередь может отразиться на сроках пересмотра ключевой ставки ЦБ. Рубль в этом ключе не подвергнется дополнительной нагрузке, а carry trade все еще останется привлекательным. Краткосрочно пара USD/RUB видится на отметках 60-62 руб./$1, подросшая нефть удерживает рынок от попыток развить дальнейшие спекуляции против рубля", - считает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

В свою очередь ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубный отмечает, что "после того, как в течение двух недель пара "доллар/рубль" консолидировалась в диапазоне 59-60 руб./$1, официальные заявления Минфина о начале покупок иностранной валюты в размере дополнительных нефтегазовых доходов бюджета способствовали возвращению волатильности на внутренний валютный рынок и выходу пары "доллар/рубль" вверх из предыдущего торгового диапазона. В последние несколько недель курс рубля был несколько переоценен относительно нефтяных котировок, и на фоне последних заявлений властей эта переоценка была снята".

По мнению аналитика Промсвязьбанка, "ежедневные объемы покупок ЦБ в феврале (определять объем операций будет Минфин, а непосредственно покупать валюту - ЦБ) будут составлять около $85-90 млн, что не должно создавать масштабного давления на курс рубля. Текущая коррекция в рубле является следствием фиксации прибыли на долговом рынке. Таким образом, заявления Минфина и ЦБ - повод для фиксации прибыли на долговом рынке, а не смена парадигмы и отказ от плавающего курса национальной валюты. Рост цен на нефть, произошедший вчера, может сдерживать курс российской валюты от дальнейшего ослабления. Базовый сценарий на ближайшие дни - консолидация пары "доллар/рубль" в диапазоне 59,9-60,8 руб./$1".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу вновь подросли по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла еще на 4 базисных пункта (б.п.), составив 10,48 годовых; ставка на семидневный срок прибавила 1 б.п., поднявшись до 10,48% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) практически не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц прибавила всего 1 б.п., поднявшись до 10,49% годовых, а на срок 3 месяца и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 10,52% годовых.