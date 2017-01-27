"ВТБ Капитал" снизил рейтинг GDR Ros Agro до "держать" и оценку на 21%

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) на 21% - до $15,5 за штуку, говорится в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Ros Agro, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $17,26 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,21 за штуку.