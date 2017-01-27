БКС закрыл две торговые идеи в металлургическом секторе РФ

Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла две торговые идеи в металлургическом секторе РФ: "Покупка акций "РусАла" (MOEX: RUALR) и "Покупка "РусАла" против "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), говорится в обзоре аналитиков БКС Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского.

"Цены на алюминий получали поддержку в форме роста стоимости энергетического угля, который теперь дешевеет. Еще один риск для цен на алюминий - последовательное ослабление юаня, что повышает конкурентоспособность китайского экспорта. И, наконец, складские запасы алюминия возобновили рост, что делает сильную динамику цен на алюминий в последние два месяца необоснованной", - говорится в обзоре.

"РусАл" контролирует 27,8% акций "Норникеля", а в настоящее время это тоже является источником риска, считают аналитики.

"Доля в "Норникеле" - также источник риска, учитывая падение цен на никель. Она остается под давлением, поскольку цены на никель приближаются к отметке в $9 тыс. за тонну под влиянием навеса со стороны Индонезии, в то время как рынок остается разбалансированным", - пишут эксперты.