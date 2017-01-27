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Главная / Мнения аналитиков / Торговля в валютной паре доллар/рубль сместится в диапазон от 60 до 62 рублей. - "Аналитика Онлайн"
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27 января 2017 года 14:06
Торговля в валютной паре доллар/рубль сместится в диапазон от 60 до 62 рублей. - "Аналитика Онлайн"
Рубль снижается даже несмотря на рост нефтяных котировок, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Главная причина этому заключается в заявлениях, сделанных в середине текущей недели, о том, что Минфин планирует скупать валюту на рынке при цене барреля нефти выше 40 долларов. Таким образом, главное финансовое ведомство страны планирует сдержать волатильность на российском финансовом рынке, ослабить влияние нефти на рубль и пополнить исхудавшие резервы страны, подчеркивает эксперт. При этом, в ведомстве подчеркивали, что влияние на рынок будет нейтральным. Однако, участники рынка расценили это как руководство к действию и начали скупать доллары, которые вчера превысили отметку в 60 рублей и вполне вероятно, что торговля основной валютной пары на московской бирже сместится в диапазон от 60 до 62 рублей. В пятницу утром на торгах ММВБ курс доллара находится на отметке в 60 рублей 15 копеек, евро держится в районе 64 рублей 35 копеек, индекс ММВБ вырос до 2240 пунктов, а котировки нефти марки Brent пытаются закрепиться выше 56 долларов за баррель. Инициатива Минфина должна начать свою реализацию только в феврале, однако валютный рынок отреагировал на заявления уже в конце января. Г. Задоя считает, что панику из этого события устраивать не нужно. Но необходимо отдавать себе отчет о том, что скорее всего, теперь торговля в валютной паре доллар/рубль сместится в диапазон от 60 до 62 рублей. Однако, перед этим котировкам еще нужно закрепиться выше психологического уровня в 60 рублей. "В этих условиях мы вынуждены немного пересматривать наши прогнозы по валютной паре доллар/рубль. Теперь мы рекомендуем устанавливать краткосрочные покупки на уровне 60 с осторожностью и более уверенно на уровне 59,20. Цели для фиксации прибыли – 60,60 или 61,40. Также сохраняются рекомендации продаж в диапазоне от 61,40 до 62,00. Цели здесь 60,60 или 60,00", - заключает эксперт.
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27 января 2017 года 20:19
Рынок акций РФ прервал серию безостановочного январского снижения и скорректировался вверх на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после того, как избранный президент США Дональд Трамп начал выполнять предвыборные обещания. Кроме того, поддержку рынку оказывали ожидания отмены санкций США к России и стабильно высокая нефть на фоне выполнения нефтяниками договоренностей соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи. читать дальше
.27 января 2017 года 20:00
Москва. 27 января. Доллар США и евро заметно снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером, несмотря на падение нефти; рубль укрепляется на слухах о возможном частичном снятии с России санкций со стороны США. читать дальше
.27 января 2017 года 19:20
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Москва. 27 января. Российский рынок акций в пятницу обновил максимум индекса РТС на закрытие торгов с сентября 2014 года на фоне надежд на снятие США санкций в отношении России, а также укрепления рубля. читать дальше
.27 января 2017 года 19:16
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.27 января 2017 года 19:15
В надежде на снятие санкций участники рынка быстро забыли о грядущих интервенциях ЦБ - ИК "Велес Капитал"
В утренние часы доллар удерживал позиции выше 60 руб., однако со второй половины дня начал постепенно корректироваться и до конца рабочего дня опускался на минимуме ниже 59,7 руб., - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - При этом цена на нефть в течение торгов теряла в... читать дальше
.27 января 2017 года 18:40
"Рынок нефти в пятницу вернулся к равновесным уровням цен в $55,5/барр. перед закрытием торгов на выходные, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - В результате, нефть торгуется на позитивной волне – трейдеры отдают свои предпочтения благоприятному новостному фону об успешном выполнении... читать дальше
.27 января 2017 года 18:11
Российские фондовые рынки продолжают уверенно двигаться вверх, отмечает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. К концу последнего торгового дня недели ММВБ прибавляет 1,3% до 2258,16 пунктов, РТС повышается на 2,31% до 1190,51 пунктов. Наши индексы берут пример с... читать дальше
.27 января 2017 года 17:54
Доллар продолжает восстанавливать силы после падения в первой половине недели, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Свежая американская статистика, которая оказалась неожиданно слабой, кратковременно надавила на валюту, которая оперативно оправилась от негатива.... читать дальше
.27 января 2017 года 17:19
"Цены на нефть марки Brent превысили 56 долл. США за баррель в четверг, и мы считаем, что перспективы дальнейшего роста ограничены, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Излишне бычье позиционирование хедж-фондов на фьючерсных рынках подразумевает, что на... читать дальше
.27 января 2017 года 16:53
В понедельник индекс ММВБ может упасть до 2222 пунктов, индекс РТС — до 1153,5 пункта - ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ"
"Российский фондовый рынок в пятницу рос на слухах о подготовке отмены санкций. К 16:14 мск индекс ММВБ повышался до 2243,82 пункта (+0,66%), индекс РТС рос до 1176,62 пункта (+1,12%). Отмена санкций еще не гарантирована, но новостной фон способствует повышению фондового рынка. В центре внимания... читать дальше
.27 января 2017 года 16:42
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) на 21% - до $15,5 за штуку, говорится в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.27 января 2017 года 16:27
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла две торговые идеи в металлургическом секторе РФ: "Покупка акций "РусАла" (MOEX: RUALR) и "Покупка "РусАла" против "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), говорится в обзоре аналитиков БКС Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. "Цены на алюминий получали поддержку... читать дальше
.27 января 2017 года 16:10
"Во второй половине пятничной торговой сессии основные российские фондовые индексы демонстрируют устойчивый рост: индекс ММВБ поднимается на 0,6%, превышая 2242 пункта, а РТС за счет укрепляющегося рубля прибавляет более заметные 1,4%, подбираясь к отметке 1181 пункт. Влияние внешнего фона... читать дальше
.27 января 2017 года 15:47
птимизм на российском рынке акций сохранится до закрытия дня. Более того, полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, если выходные принесут позитивные итоги первых переговоров, то новую неделю индексы могут открыть с разрывом вверх. Естественно, политика также помогает и рублю, который... читать дальше
.27 января 2017 года 15:35
Москва. 27 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу днем, несмотря на падение нефти; рубль укрепляется, корректируясь после заметного снижения накануне на новостях о начале покупок валюты Центробанком для нужд Минфина уже в феврале. читать дальше
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