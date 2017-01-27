Торговый диапазон на сегодня – 60,00-60,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"В утреннюю сессию рубль снизился относительно доллара до отметки 60,38 руб./долл. - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Давление на российскую валюту оказывает заявление Минфина о том, что с февраля будут проводиться операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке для повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также для снижения влияния цены на нефть на российскую экономику и бюджет. Это стало причиной волатильности на торгах и повлияло на ослабление курса национальной валюты накануне. Сегодня страсти чуть поутихли, но, тем не менее, участники рынка пока не получили никаких дополнительных официальных пояснений от Минфина о том, какими будут объемы покупок. Эта мера, как предполагается, должна помочь снизить зависимость рубля от колебаний нефтяных котировок, но пока нет понимания, как на практике сработает этот механизм. В такой ситуации рублю, фактически, обеспечены высокие колебания и слабость курса. На международных рынках ситуация развивается в пользу покупки рисковых активов. Из значимых новостей можно отметить то, что Банк Японии объявил о продлении покупки активов. Это решение подтверждает намерение финансового регулятора сохранить доходности 10-летних на уровне около 0%. На следующей неделе состоится заседание Банка Японии, по итогам которого, как ожидается, кредитно-денежная политика останется без изменений. Судя по всему, рубль останется под давлением. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 60,00-60,70 руб./долл.".