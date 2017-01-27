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27 января 2017 года 13:25

Credit Suisse повысил рейтинг ADR ЛУКОЙЛа до "покупать" с "продавать"

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с $42 до $65 за штуку и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $5,2 до $6, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для ADR "ЛУКОЙЛа" была повышена рекомендация с "продавать" до "покупать". Между тем для GDR "Роснефти" была оставлена рекомендация "держать".

"Мы ожидает роста добычи нефти в РФ до 11,5 млн баррелей в сутки к 2020 году, при этом в среднем темпы роста составят 1% в год. Мы ожидаем, что рост добычи нефти в РФ в краткосрочной перспективе будет поддерживаться запуском новых месторождений. По нашим оценкам, запуск 18 новых месторождений добавит 15 млрд баррелей резерва и 1,8 млн баррелей в сутки на пике добычи в течение трех лет. Отметим, что "Роснефть", по нашим расчетам, будет лидером в секторе по росту добычи: около 2% в год", - говорится в обзоре.

По оценкам аналитиков, выход новых месторождений нефти в России на безубыточный уровень от периода разведки до начала добычи возможен при цене нефти в районе $42 за баррель. При этом в целом крупные нефтяные компании РФ способны выплачивать дивиденды и покрывать капрасходы даже при цене нефти на уровне $30 за баррель.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 65,00 (текущая цена - 54,15), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть - 6,00 (рекомендация - 6,42), рекомендация - держать.

Опубликовано: /Интерфакс/
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