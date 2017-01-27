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27 января 2017 года 13:05
Краткосрочно пара USD/RUB видится на отметках 60-62 руб. за доллар - "Нордеа Банк"
"Рубль накануне потерял порядка 1.5% в паре с долларом. Большая активность наблюдалась со стороны нерезидентов, которые переоценивали собственные позиции и частично фиксировали прибыль в рублевых активах на сообщениях о возобновлении покупок ЦБ (Минфином). В то же время пока нет полной определенности в части механизма и сроков реализации данного решения, что скорее сгладит излишние спекуляции на рынке. Отдельно стоит упомянуть тот факт, что регулятору после данного решения станет сложнее реализовывать политику таргетирования инфляции, что в свою очередь может отразится на сроках пересмотра ключевой ставки. Рубль в этом ключе не подвергнется дополнительной нагрузке, а кэрри-трейд все еще останется привлекательным. Краткосрочно пара USD/RUB видится на отметках 60-62, подросшая нефть удерживает рынок от попыток развить дальнейшие спекуляции против рубля", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.
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27 января 2017 года 20:19
Рынок акций РФ прервал серию безостановочного январского снижения и скорректировался вверх на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после того, как избранный президент США Дональд Трамп начал выполнять предвыборные обещания. Кроме того, поддержку рынку оказывали ожидания отмены санкций США к России и стабильно высокая нефть на фоне выполнения нефтяниками договоренностей соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи. читать дальше
.27 января 2017 года 20:00
Москва. 27 января. Доллар США и евро заметно снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером, несмотря на падение нефти; рубль укрепляется на слухах о возможном частичном снятии с России санкций со стороны США. читать дальше
.27 января 2017 года 19:20
Рынок акций обновил максимум РТС с сентября 2014г на ожиданиях снятия санкций к РФ и укреплении рубля
Москва. 27 января. Российский рынок акций в пятницу обновил максимум индекса РТС на закрытие торгов с сентября 2014 года на фоне надежд на снятие США санкций в отношении России, а также укрепления рубля. читать дальше
.27 января 2017 года 19:16
Евробонды РФ, снижавшиеся в цене 25-26 января, к концу недели отыграли падение на слухах о возможной отмене санкций
Москва. 27 января. Российские еврооблигации, снижавшиеся в цене 25-26 января, к концу недели отыграли падение благодаря высоким ценам на нефть и слухам о возможном частичном снятии с России санкций со стороны США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали по итогам недели ярко выраженной динамики, что привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.27 января 2017 года 19:15
В надежде на снятие санкций участники рынка быстро забыли о грядущих интервенциях ЦБ - ИК "Велес Капитал"
В утренние часы доллар удерживал позиции выше 60 руб., однако со второй половины дня начал постепенно корректироваться и до конца рабочего дня опускался на минимуме ниже 59,7 руб., - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - При этом цена на нефть в течение торгов теряла в... читать дальше
.27 января 2017 года 18:40
"Рынок нефти в пятницу вернулся к равновесным уровням цен в $55,5/барр. перед закрытием торгов на выходные, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - В результате, нефть торгуется на позитивной волне – трейдеры отдают свои предпочтения благоприятному новостному фону об успешном выполнении... читать дальше
.27 января 2017 года 18:11
Российские фондовые рынки продолжают уверенно двигаться вверх, отмечает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. К концу последнего торгового дня недели ММВБ прибавляет 1,3% до 2258,16 пунктов, РТС повышается на 2,31% до 1190,51 пунктов. Наши индексы берут пример с... читать дальше
.27 января 2017 года 17:54
Доллар продолжает восстанавливать силы после падения в первой половине недели, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Свежая американская статистика, которая оказалась неожиданно слабой, кратковременно надавила на валюту, которая оперативно оправилась от негатива.... читать дальше
.27 января 2017 года 17:19
"Цены на нефть марки Brent превысили 56 долл. США за баррель в четверг, и мы считаем, что перспективы дальнейшего роста ограничены, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Излишне бычье позиционирование хедж-фондов на фьючерсных рынках подразумевает, что на... читать дальше
.27 января 2017 года 16:53
В понедельник индекс ММВБ может упасть до 2222 пунктов, индекс РТС — до 1153,5 пункта - ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ"
"Российский фондовый рынок в пятницу рос на слухах о подготовке отмены санкций. К 16:14 мск индекс ММВБ повышался до 2243,82 пункта (+0,66%), индекс РТС рос до 1176,62 пункта (+1,12%). Отмена санкций еще не гарантирована, но новостной фон способствует повышению фондового рынка. В центре внимания... читать дальше
.27 января 2017 года 16:42
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) на 21% - до $15,5 за штуку, говорится в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.27 января 2017 года 16:27
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла две торговые идеи в металлургическом секторе РФ: "Покупка акций "РусАла" (MOEX: RUALR) и "Покупка "РусАла" против "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), говорится в обзоре аналитиков БКС Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. "Цены на алюминий получали поддержку... читать дальше
.27 января 2017 года 16:10
"Во второй половине пятничной торговой сессии основные российские фондовые индексы демонстрируют устойчивый рост: индекс ММВБ поднимается на 0,6%, превышая 2242 пункта, а РТС за счет укрепляющегося рубля прибавляет более заметные 1,4%, подбираясь к отметке 1181 пункт. Влияние внешнего фона... читать дальше
.27 января 2017 года 15:47
птимизм на российском рынке акций сохранится до закрытия дня. Более того, полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, если выходные принесут позитивные итоги первых переговоров, то новую неделю индексы могут открыть с разрывом вверх. Естественно, политика также помогает и рублю, который... читать дальше
.27 января 2017 года 15:35
Москва. 27 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу днем, несмотря на падение нефти; рубль укрепляется, корректируясь после заметного снижения накануне на новостях о начале покупок валюты Центробанком для нужд Минфина уже в феврале. читать дальше
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