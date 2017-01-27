Краткосрочно пара USD/RUB видится на отметках 60-62 руб. за доллар - "Нордеа Банк"

"Рубль накануне потерял порядка 1.5% в паре с долларом. Большая активность наблюдалась со стороны нерезидентов, которые переоценивали собственные позиции и частично фиксировали прибыль в рублевых активах на сообщениях о возобновлении покупок ЦБ (Минфином). В то же время пока нет полной определенности в части механизма и сроков реализации данного решения, что скорее сгладит излишние спекуляции на рынке. Отдельно стоит упомянуть тот факт, что регулятору после данного решения станет сложнее реализовывать политику таргетирования инфляции, что в свою очередь может отразится на сроках пересмотра ключевой ставки. Рубль в этом ключе не подвергнется дополнительной нагрузке, а кэрри-трейд все еще останется привлекательным. Краткосрочно пара USD/RUB видится на отметках 60-62, подросшая нефть удерживает рынок от попыток развить дальнейшие спекуляции против рубля", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.