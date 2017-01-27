Уровень поддержки в 59 руб./доллар пока непреодолим - TeleTrade

"Российская валюта, казалось бы, должна испытывать подъём и из-за нефтяных цен, и от склонности к рискам, и от притока средств в российские активы с высокими ставками. Кроме того, появилось сообщение о намеченном телефонном разговоре В.Путина и Д.Трампа на 28 января. Это – ещё одно проявление геополитической разрядки, привлекающее инвесторов. Но данные факторы компенсируются грядущими уже с февраля покупками валюты со стороны Минфина и ЦБ. Причём чем выше будут нефтяные цены над $40/барр., тем больше станут приобретать валюты для увода её с рынка. То есть любое повышение нефтяных цен будет нивелироваться для рубля финансовыми властями. Поэтому уровень поддержки 59 руб./доллар пока непреодолим. А верхним текущим сопротивлением для пары доллар/рубль выступает 61-61,6 руб./доллар", - указывает аналитик TeleTrade Марк Гойхман.