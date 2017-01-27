Долговые рынки остались без поводов для роста - Банк "Зенит"

"Долговые рынки ЕМ остаются под давлением, - отмечает аналитик бнанка "Зенит" Владимир Евстифеев. - Несмотря на то, что доходности казначейских обязательств вчера стабилизировались, 10-летние UST консолидировались вблизи отметки 2.51%, суверенные кредитные спрэды расширились в среднем на 5 бп. Российские евробонды, как и большинство бумаг ЕМ, не находят поводов для роста. Доходности вдоль суверенной кривой поднялись на 3-5 бп. На рынке рублевого долга инвесторы пытаются оценить ущерб, который представляет из себя возвращение Центробанка на валютный рынок. Очевидно, что и без того называемая многими «ортодоксальная» политика ЦБ РФ может остаться таковой в течение более продолжительного периода времени. Усиление инфляционных ожиданий, которое провоцируют интервенции регулятора, ослабляет темпы будущих шагов по снижению размера ключевой ставки. Вчера доходности в дальнем сегменте ОФЗ выросли на 3-6 бп, тогда как на среднем участке – на 10-14 бп.".