Динамика акций РФ утром смешанная, игроки фиксируют прибыль и ждут статистику из США

Москва. 27 января. Российский рынок акций утром в пятницу забуксовал после роста, игроки фиксируют прибыль и ждут статистику о ВВП США за четвертый квартал; бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) обновили максимумы с апреля 2015 года и упали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) после выхода слабого квартального отчета.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2226,27 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1163,75 пункта (+0,01%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,7%.

Доллар просел до 60,28 рубля (-0,16 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-1,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%).

Давление на акции "Магнита" оказал вышедший отчет ритейлера за четвертый квартал по МСФО, показавший падение чистой прибыли на 15% - до 13,4 млрд рублей, что хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" на уровне 14,9 млрд рублей.

Выросли акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Мосбиржи" (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "РусАла" (+1,1%, до 34,75 рубля, максимум дня - 36,44 рубля - пик с апреля 2015 года).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику, Dow Jones обновил максимум, превысив 20100 пунктов. Ожидания, связанные с тем, что политика нового президента США Дональда Трампа поддержит американский бизнес, оказывают важное влияние на настрой инвесторов. Тем не менее, они продолжают внимательно отслеживать корпоративную отчетность, чтобы оценить, насколько оправдан текущий уровень котировок акций.

Показатели прибыли 78% из 120 компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность за прошедший квартал к настоящему времени, превзошли ожидания экспертов в среднем на 5%, показатели выручки оказались лучше прогнозов в среднем на 3% в случае 57% компаний.

В Азии в пятницу преобладал рост индексов, инвесторы оценивают прибыль компаний и макроэкономические индикаторы, чтобы понять, является ли ралли на мировом рынке акций оправданным. Биржи материкового Китая, Тайваня, Вьетнама, Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с началом празднования Нового года по лунному календарю; сессии в Гонконге, Малайзии и Сингапуре укорочены. КНР будет отдыхать всю следующую неделю, Гонконг не будет проводить торги 30 и 31 января и вернется к работе с 1 февраля.

В Европе отмечается стагнация (FTSE, S&P 350, DAX изменились в пределах 0,1%), подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) и стабилизировалась нефть после роста на 2% накануне.

Сомнения инвесторов в эффективности сокращения нефтедобычи ОПЕК и ряда не входящих в нее государств отошли на второй план.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $56,47 за баррель (-0,04%), мартовская цена WTI - $53,85 за баррель (+0,1%).

По мнению экспертов министерства энергетики США, цены на нефть останутся ниже $60 за баррель до конца 2018 года, в том числе из-за быстрого накопления товарных запасов в последние месяцы - в среднем на 2 млн баррелей в сутки по всему миру в четвертом квартале.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, российский рынок акций накануне оказался перегретым из-за резкого роста, подогретого притоком капитала в индексные фонды, ориентированные на российский рынок, поэтому в конце недели коррекция выглядит логичной.

По результатам оценки движущих факторов, потенциал снижения ММВБ может быть ограничен отметкой 2215 пунктов. Вместе с тем, в течение дня поддержку может оказать динамика цен на нефть Brent, которая продвигается к верхней границе торгового диапазона $54-57 за баррель. При усилении роста нефти в течение дня, индекс ММВБ может завершить неделю вблизи 2240-2250 пунктов. В фокусе внимания в пятницу данные о ВВП США за четвертый квартал - консенсус-прогноз предполагает замедление темпов роста до 2,2% с 3,5% в предыдущем квартале.

По оценке аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, спрос на рисковые активы ослаб, в последний торговый день недели участники рынка предпочли зафиксировать часть прибыли. Рынки показали уверенный рост на фоне заявлений Д.Трампа (выполнение предвыборных обещаний о снижении налогов для компаний, существенных расходов на инфраструктуру и сокращение административного давления на бизнес), которые позволяют надеяться на экономический рост, но в то же время непредсказуемость нового президента США может привести к ухудшению настроений и заставить инвесторов проявить осторожность.

Нефть Brent превысила $56 за баррель на фоне ожиданий, что политика Д.Трампа поддержит экономический рост США и, соответственно, мировой экономики, что в сочетании с сокращением добычи ОПЕК будет способствовать балансировке рынка и росту цен на нефть.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский также полагает, что нефть выросла на надеждах, что снижение объемов добычи нефти ОПЕК сбалансирует предложение и спрос на рынке.

Если доллар закрепится выше уровня 60 рублей, то, скорее всего, рост продолжится, подгоняемый новостями о покупках в феврале ЦБ РФ валюты для пополнения золотовалютных резервов.

Из важных экономических данных внимание к себе привлекут цифры по ВВП США на четвертый квартал, а также изменение этого показателя за год. Кроме того, будет представлен большой пакет данных статистики от Мичиганского университета, выйдут цифры по работающим буровым вышкам от Baker Hughes и значения показателей по базовым заказам на товары длительного пользования.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу просели акции "Уралсиба" (MOEX: USBN) (-9,2%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%).

Подорожали бумаги ОАО "Завод экологической техники и экопитания "Диод" (MOEX: DIOD) (+22,9%), АО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+7,3%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,5%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,2%), QIWI (MOEX: QIWI) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,854 млрд рублей (из них 1,116 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).