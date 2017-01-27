Нынешнюю неделю российская валюта завершит в районе 60,5 к доллару - Локо Банк

"Рубль продолжает падение при растущих ценах на нефть. Хотя стоимость Brent превысила $56 за баррель, рубль торгуется в районе 60,3 к доллару. Учитывая рост индекса доллара и планы Минфина выкупать валюту с рынка в феврале, стоит ожидаться дальнейшего движения рубля, он достигнет 61 уже на следующей неделе. Нынешнюю неделю российская валюта завершит в районе 60,5 к доллару, так как многие постараются закрыть позиции перед выходными. В дальнейшем рубль может упасть до 63, хотя многое будет зависеть от стоимости нефти, так как этот параметр учтен в формуле Минфина. В целом же диапазон 61-63 вполне комфортен для экономики и бюджета, поэтому серьезной девальвации ожидать не стоит в любом случае", - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.