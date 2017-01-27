Краткосрочный диапазон курса доллара сместился до 60-61 руб. - Банк "Зенит"

Торги на внутреннем валютном рынке вчера завершились резким ослаблением рубля. По окончании налогового периода российская валюта полноценно смогла отреагировать на новости по возвращению Центробанка на валютный рынок, отмечают эксперты банка "Зенит". Курс бивалютной корзины вчера поднялся на 79 коп. до 62.31 руб. Курс доллара составил 60.44 руб. (+92 коп.), курс евро – 64.60 руб. (+63 коп.) На международном валютном рынке доллар отыгрывал потери к евро. Новых словесных интервенций со стороны новой администрации президента США не прозвучало. По итогам дня основная валютная пара достигла отметки $1.0670 (-80 бп).

"Цены на нефть вчера росли без особых причин, кроме как общего позитивного настроя на фондовых площадках, - указывают аналитики банка. - Концентрация внимания на противостоянии между добычей в США и сделкой ОПЕК+ постепенно снижается. Очевидно, что диапазон в 50-60 долл. за барр. может стать долгосрочным для нефтяного рынка. Реакция на внутренние новости стала для рубля определяющей. Если в день пиковых налоговых платежей инвесторы не рискнули полноценно заложить в курсы фактор выхода Центробанка на рынок с покупкой валюты, то вчера это удалось в полной мере. С учетом потенциального объема ежедневной покупки валюты на уровне 50 млн долл., мы не склонны драматизировать ситуацию. Вряд ли кто-либо из инвесторов надеялся увидеть существенное и долгосрочное укрепление рубля при курсе доллара в 59 руб. Кроме того, покупка валюты ЦБ была вполне ожидаемой, при этом реализация этого риска прошла по довольно комфортному сценарию. На наш взгляд, при текущих ценах на нефть краткосрочный диапазон курса доллара сместился в границы 60-61 руб.".