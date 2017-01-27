Доходности большинства выпусков ОФЗ продемонстрируют в пятницу умеренное снижение - Промсвязьбанк

Вчера котировки длинных ОФЗ опускались на 0,4-0,6 п.п. в течение дня, что сочеталось с ослаблением курса рубля на 2% до 64,4 руб. за долл., напоминает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. По-видимому, основной причиной этих движений стало сокращение позиций в ОФЗ нерезидентами, воспринявшими новости о покупке валюты Минфином в целях пополнения Резервного фонда как серьезную угрозу для потенциального дохода от кэрри-трейд. Эксперт же считает, что объемы покупок валюты не превысят 70-100 млн долл. в день в ближайшие месяцы, и текущий курс рубля уже учитывает этот фактор. Соответственно, дальнейшее снижение котировок ОФЗ в условиях консервативной бюджетной политики и замедления темпов инфляции выглядит неоправданным, особенно с точки зрения локальных игроков, стоимость фондирования для которых устойчиво снижается. Так, максимальная процентная ставка по рублевым вкладам физлиц в топ- 10 банков за последние 3 месяца опустилась на 50 б.п. до 8,29%, что уже сопоставимо с текущими доходностями ОФЗ.

"Полагаем, что именно спрос со стороны резидентов РФ позволил долгосрочным выпускам восстановиться к закрытию торгов на повышенных оборотах и остаться в диапазоне доходности 8,3-8,5%, - комментирует Р. Насонов. - Дополнительную поддержку могла оказать и подросшая на 1% до 56 долл за барр. нефть. Объем торгов на среднем участке кривой оказался заметно ниже, а доходности бумаг остались на дневных уровнях, увеличившись на 5-10 б.п. до 8,15-8,3%", - указывает эксперт банка. - С утра цены на нефть Brent остаются вблизи 56 долл за барр., а доходности UST-10 около средней за вчерашний день отметки 2,52%, что должно способствовать снижению напряженности на российском долговом и валютном рынках. Ожидаем, что позитивный импульс вчерашнего вечера получит свое развитие, и доходности большинства выпусков ОФЗ продемонстрируют умеренное снижение. Повлиять на ход торгов может статистика по экономике США (16:30 мск), значимость которой возрастает в преддверии заседания ФРС (31 января-1 февраля)".