Следует ожидать продолжения спекуляций по рублю - ВТБ 24

"Сегодня следует ожидать продолжения спекуляций по рублю. После сильного движения накануне и на фоне подорожавшей нефти вероятен откат по паре USD/RUB. Но главным событием, которое будет интриговать участников рынка, является анонсированный телефонный разговор Д.Трампа и В.Путина. Предстоит выстраивать отношения с новой администрацией США. От того насколько доверительными будут отношения между первыми лицами государств, зависит будущее двустороннего сотрудничества между РФ и США. Напомним, что после избрания Д.Трампа на пост президента США, российский рынок акций продемонстрировал существенный рост вопреки общему снижению развивающихся рынков. Инвесторы сделали ставку на скорое снятие антироссийских санкций. В стоимостном выражении эти надежды следует оценивать примерно в 10% роста фондового индекса. Первые переговоры должны прояснить вопрос реалистичности сделанных инвесторами предположений относительно смягчения санкционного давления, а также обоснованность произведённой на этих ожиданиях переоценки российских активов", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.