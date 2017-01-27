Рубеж января-февраля обещает стать непростым периодом для рубля - Росбанк

"Для российского рубля вчера выдался далеко не самый удачный день, - отмечают эксперты Росбанка. - Негативные настроения на мировых площадках вкупе с дальнейшим развитием темы интервенций увели рубль в сторону ослабления (USD/RUB +1.3%), что стало наибольшими потерями среди валют развивающихся стран. Рубеж января-февраля, на который придутся окончание налогового периода и очередное заседание ФРС, действительно обещает стать непростым периодом для рубля, пусть даже основания для резкого обесценения валюты вряд ли присутствуют, особенно при стоимости Brent свыше $56/барр.".