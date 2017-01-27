Изменения доллара и евро в начале торгов пятницы незначительные на фоне стабильной нефти

Москва. 27 января. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в начале торгов пятницы; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 60,41-60,57 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,4775 руб./$1 (+4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 64,5 руб./EUR1 (-9,75 копейки), стоимость бивалютной корзины потеряла всего 2 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, составив 62,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 84,19 копейки выше уровня действующего официального курса, евро на 47,52 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", относительно стабильная динамика валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 27 января связана, прежде всего, с тем, что нефть практически не меняется в цене утром в пятницу после активного роста в предыдущие две сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 27 января снизилась на 0,11% - до $56,18 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась всего на 0,02% - до $53,77 за баррель.

В четверг нефть подорожала на 2% на фоне ралли мирового рынка акций и ослабления доллара почти на 3% в январе. Котировка Brent поднялась до $56,20 за баррель, WTI - до $53,78 за баррель, хотя в течение сессии последняя превышала $54 за баррель. По мнению экспертов министерства энергетики США, цены на нефть останутся ниже $60 за баррель до конца 2018 года, в том числе из-за быстрого накопления товарных запасов в последние месяцы - в среднем на 2 млн баррелей в сутки по всему миру в IV квартале.