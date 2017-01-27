Рубль, похоже, начинает среднесрочный тренд на ослабление - Алор Брокер

Курсы доллара и евро сегодня продолжат рост до 61 рубля и 65 рублей соответственно, прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Рубль, похоже, начинает среднесрочный тренд на ослабление после сообщений о возможных интервенциях со стороны ЦБ РФ на внутреннем валютном рынке. На торги сегодня могут также повлиять данные по ВВП США за 4-й квартал (ожидается рост на 2,2%, кв/кв) и по декабрьским заказам на товары длительного пользования (ожидается рост на 0,5%, м/м), которые выйдут в 16:30 мск.