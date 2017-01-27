Ждем от индекса ММВБ в первом полугодии роста до 2400 пунктов или чуть выше - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера индекс ММВБ показал позитивную динамику - 2,239%. Кто-то радуется, а кто-то не очень… Столь внушительный рост достигнут за счет ослабления рубля. Мы ждем от индекса ММВБ в первом полугодии роста до 2400 пунктов или чуть выше. По данным NBC, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоятся в эти выходные (28-29 января). Есть большая вероятность, что в выходные лидеры наших стран обсудят дату очной встречи, и эта встреча будет драйвером роста нашего рынка (одним из драйверов). Уже сейчас есть ожидания частичного снятия санкций Запада в 2018 году, и перед встречей эти ожидания только вырастут. А без этой встречи ясности в вопросе смягчения антироссийских санкций не будет", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.