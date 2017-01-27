По индексу ММВБ видим потенциал снижения в пределах 0,3% на открытии - Промсвязьбанк

"Рынок перешагнул за пределы ожидаемой нами области повышательной коррекции 2210 пунктов, и его заметный рост сегодня может быть затруднен. По результатам оценки движущих факторов мы видим потенциал снижения в пределах 0,3% на открытии и в целом считаем возможным развитие отката к отметке 2215. Вместе с тем в течение дня поддержку может оказать динамика цен на нефть, вчера котировки Brent продвинулись к верхней границе торгового диапазона 54-57 долл./баррель. При усилении их повышения в течение дня индекс ММВБ может завершить неделю вблизи 2240-2250 пунктов", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.