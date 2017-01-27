На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 27 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос до очередного рекорда по итогам торгов в четверг, однако S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в минусе на фоне падения акций компаний потребительского сектора. Ожидания, связанные с тем, что политика нового президента США Дональда Трампа поддержит американский бизнес, оказывают важное влияние на настрой инвесторов. Тем не менее, они продолжают внимательно отслеживать корпоративную отчетность, чтобы оценить, насколько оправдан текущий уровень котировок акций. Показатели прибыли 78% из 120 компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность за прошедший квартал к настоящему времени, превзошли ожидания экспертов в среднем на 5%, показатели выручки оказались лучше прогнозов в среднем на 3% в случае 57% компаний.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу, инвесторы оценивают прибыль компаний и макроэкономические индикаторы, чтобы понять, является ли ралли на мировом рынке акций оправданным. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,1%, положительная динамика наблюдается в 8 из 11 отраслей, входящих в расчет индикатора. За неделю MSCI Asia Pacific прибавил 1,7%.

Японский Nikkei 225 в пятницу поднялся на 0,12%. Иена дешевеет второй день подряд, цены на гособлигации страны растут, поскольку Банк Японии неожиданно увеличил покупки бондов со сроками обращения 5 и 10 лет до 450 млрд иен ($3,9 млрд) с 410 млрд иен. Ранее на этой неделе доходность японских гособлигаций поднималась до максимума за 11 месяцев. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, несмотря на падение стоимости акций целого ряда горнодобывающих компаний, включая лидера сектора BHP Billiton. Индийский Senssex также поднялся на 0,8%. Вместе с тем индонезийский Jakarta Composite потерял 0,1%, малазийский FTSE Malay KLCI - 0,4%.

Биржи материкового Китая, Тайваня, Вьетнама, Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с началом празднования Нового года по лунному календарю; сессии в Гонконге, Малайзии и Сингапуре укорочены. КНР будет отдыхать всю следующую неделю, Гонконг не будет проводить торги 30 и 31 января и вернется к работе с 1 февраля.

В свою очередь нефть практически не меняется в цене в ходе торгов в пятницу после активного роста в предыдущие две сессии, сомнения инвесторов в эффективности сокращения нефтедобычи ОПЕК и ряда не входящих в нее государств отошли на второй план. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу снизилась на 0,12% - до $56,17 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на 0,06% - до $53,75 за баррель.

В четверг нефть подорожала на 2% на фоне ралли мирового рынка акций и ослабления доллара почти на 3% в январе. Котировка Brent поднялась до $56,20 за баррель, WTI - до $53,78 за баррель, хотя в течение сессии последняя превышала $54 за баррель. По мнению экспертов министерства энергетики США, цены на нефть останутся ниже $60 за баррель до конца 2018 года, в том числе из-за быстрого накопления товарных запасов в последние месяцы - в среднем на 2 млн баррелей в сутки по всему миру в IV квартале.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,25 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,64 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,855 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 января снизился на 0,06% и составил 104,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 490,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД БО-03" (-0,45%), "Роснефть-05" (-0,33%) и "ГК ПИК БО-07" (-0,31%), а в лидерах снижения - "ДельтаКредит БО-26" (+0,85%), "РЖД-17" (+0,11%) и "ПКТ-02" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") полностью разместило биржевые облигации серии БО-07 на 1 млрд рублей. Книга заявок на бумаги открылась 23 января в 10:00 МСК и закрылась 24 января в 14:00 МСК. По итогам book building ставка 1-го купона облигаций была установлена на уровне 13,8% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 14,53% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Облигации выпущены с обеспечением. Номинал бумаг - 2 млн рублей, в рамках выпуска размещено 500 облигаций. По пятилетним бумагам предусмотрена частичная оферта: в даты выплаты 3-го, 5-го, 7-го и 11-го купонов погашается по 100 бумаг по номиналу. Кроме того, предусмотрена полная оферта бумаг через 3 года.

ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-05 объемом 15 млрд рублей в размере 9,25% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 9,46% годовых. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение 7-летних облигаций запланировано на 3 февраля. В последний раз на локальный долговой рынок "Транснефть" выходила в октябре прошлого года, разместив биржевые бонды серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона была установлена в размере 9,3% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

Бинбанк в рамках оферты приобрел 1 млн 961,588 тыс. облигаций БО-06 и 2 млн 10,678 тыс. облигаций БО-07 по цене 100% от номинала. Выпуски состоят из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 39% выпуска БО-06 и 41% бондов БО-07 на общую сумму 4,01 млрд рублей. Банк в январе 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-06 и БО-07 объемом 2 млрд рублей каждая. В октябре 2015 года эмитент доразместил выпуски на 3 млрд рублей каждый. Бонды имеют 12 полугодовых купонов. Ставка текущих купонов до оферты с исполнением 25 января 2018 года установлена в размере 13,15% годовых. В ноябре 2016 года Бинбанк и МДМ банк (MOEX: MDMB) завершили объединение. Объединение произошло на базе МДМ банка, кредитная организация продолжит работать под названием Бинбанк.