Рубль к вечеру четверга частично отыграл дневные потери благодаря нефти, но доллар остался выше 60 рублей

Москва. 26 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в четверг вечером на фоне ожиданий покупок валюты Центробанком для нужд Минфина; рубль к вечеру частично отыграл дневные потери благодаря растущей нефти.

Курс доллара США составил 60,375 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 85,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (на пике роста доллар достигал 60,62 руб./$1). Евро при этом стоил 64,4175 руб./EUR1, прибавив 44,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 67,3 копейки, до 62,194 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение валютного курса рубля к доллару и евро, наблюдаемое 26 января, связано с новостями о том, что Минфин с февраля начнет с привлечением ЦБ осуществлять операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Покупка валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов будет осуществляться, пока фактическая цена на нефть Urals превышает $40 за баррель. При снижении цен ниже $40 за баррель будут проводиться операции по продаже валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. Купля-продажа рассчитанного дневного объема иностранной валюты будет осуществляться равномерно в течение торгового дня. Как считают участники рынка, ежедневный объем покупки валюты, которую с февраля начнет осуществлять Минфин РФ через Банк России, не превысит $100 млн.

Снижение курса рубля к доллару и евро идет, несмотря на активный рост нефтяных цен на оптимизме по поводу сокращения добычи странами ОПЕК. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК поднялась на 2,25% - до $56,32 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,97% - до $53,79 за баррель.

Нефтедобывающие страны, ранее договорившиеся о снижении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки (б/с), демонстрируют полную готовность выполнять условия соглашения, заявил накануне министр нефти Кувейта Эссам аль Марзук. Вместе с тем повышение цен на нефть, вызванное этими мерами, способствует возвращению на рынок американских нефтедобывающих компаний. По данным Минэнерго США, добыча нефти в стране на прошлой неделе выросла на 17 тыс. б/с - до 8,96 млн б/с, а Baker Hughes сообщила о росте числа буровых установок в США на прошлой неделе на 29 единиц, рекордными темпами за 4 года.

"Сегодня на внутреннем валютном рынке наблюдался рост доллара и евро на новостях о том, что Минфин через Центробанк уже в феврале начнет покупки валюты на рынке. Эти новости были основными драйверами для рынка. Возможно, что сегодня у кого-то из игроков сработали "стопы" из-за резких движений курса, что лишь усилило волатильность. Но под вечер ситуация на рынке немного успокоилась, и рублю удалось частично отыграть дневные потери благодаря заметному росту нефтяных цен", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин.

Решение Минфина РФ о покупке валюты на рынке рационально и позволит снизить влияние динамики нефтяных котировок на экономику РФ, считает экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. В то же время он полагает, что данная инициатива окажет небольшое давление на курс рубля и может замедлить снижение ключевой ставки Центробанком РФ. По мнению О.Кузьмина, Минфин РФ ежедневно будет покупать по $80 млн в феврале. При этом с учетом решения Минфина, и если цены на нефть марки Brent не опустятся ниже $50-55 за баррель, курс рубля в 2017 году будет находиться в диапазоне 66-64 руб./$1, а снижение ключевой ставки составит 100-150 базисных пунктов. Влияние на динамику ВВП РФ решение Минфина будет незначительным, так как более низкие темпы снижения ключевой ставки будут скомпенсированы более слабым рублем, считает эксперт.

"Для рубля наиболее важным сейчас является намерение Центробанка выйти в феврале с покупкой валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, - отмечают эксперты банка "Зенит" (MOEX: ZENT). - При цене барреля нефти выше $40 регулятор будет покупать валюту. Таким образом, совокупный объем покупки валюты за год при текущих ценах на нефть может составить около $17 млрд. Для рубля эта новость является умеренно негативной, поскольку, помимо волатильного нефтяного рынка, у рубля появляется перманентный фактор для ослабления. Несмотря на то, что потенциальный объем покупок валюты не выглядит существенным, он будет расти с повышением нефтяных цен, что ограничивает теоретический потенциал укрепления. В то же время сохранение покупки валюты при снижении нефтяных котировок потребует от регулятора удержания более высокого размера ключевой ставки, что является позитивным для спекулятивного интереса нерезидентов к рублю. Таким образом, реакция рубля на возможный рост нефтяных цен впредь будет более сдержанной, тогда как их негативная динамика будет заметнее давить на нацвалюту".

"Объем операций, запланированный на текущий месяц, будет публиковаться на сайте Минфина в третий рабочий день того же месяца, а за весь 2017 год совокупный объем интервенций может составить около $20 млрд", - полагают аналитики Sberbank CIB Том Левинсон, Искандер Луцко и Владимир Цибанов. По их мнению, в феврале объем покупки может превысить прогноз, который опубликовал в среду Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник ($1 млрд, что соответствует примерно $50 млн в день), и составить около $100 млн, что значительно меньше, чем в период с мая по июль 2015 года, когда регулятор каждый день покупал по $200 млн.

"Минфин заявляет, что цель его валютных операций - ослабить эффект от волатильности нефтяных котировок. В то же время ЦБ неоднократно давал понять, что курс рубля останется свободно плавающим. Тем не менее, сейчас становится очевидно, что власти больше не устраивает укрепление рубля. На наш взгляд, валютные интервенции чреваты асимметричными рисками для курса рубля: риски его роста теперь более ограничены, и при этом созданы условия для ослабления. Предположения, что власти хотят добиться более стабильного курса рубля, вероятно, близки к истине, но мы считаем, что для них предпочтительнее стабилизация пары USD/RUB на уровнях около 63 руб./$1 и выше", - полагают аналитики Sberbank CIB.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, "рубль отступает. При текущих (плюс/минус $2) ценах на нефть рынку предстоит "переоценить справедливость" оценки пары USD/RUB и вернуться к более комфортным уровням 60-65 руб./$1, с учетом планов по возвращению Минфина на рынок с обновленным бюджетным правилом. Локально в пользу российской валюты еще работает налоговый период и проходившее накануне размещение ОФЗ. Однако горизонт для рубля перестает быть безоблачным. Во-первых, в ближайшие дни с рынка уйдут обозначенные локальные факторы поддержки. Во-вторых, регулятор заметно сузил объем валютного РЕПО, что должно спровоцировать, хотя и временно, повышенный спрос на валютную ликвидность. В-третьих, оптимизма на нефтяном рынке явно недостаточно для наращивания длинных позиций по сырьевым валютам. К этому же можно добавить и предстоящее заседание ФРС, перед которым не исключен вариант частичной фиксации прибыли по рисковым активам, с учетом сохраняющейся противоречивости сигналов из США. Как итог, пара USD/RUB может откатить к уровням 60-62 руб./$1 уже в ближайшее время".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на пятницу на 48,67 копейки, до 59,6356 руб./$1, и повысил курс евро на 59,94 копейки, до 64,0248 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 68,86 копейки по отношению к среде и составил 59,8843 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга прибавил 78,08 копейки по отношению к 25 января и составил 60,0465 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $7 млрд 543,715 млн, из которых $1 млрд 780,218 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 763,497 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 57,85 копейки по отношению к среде - до 64,1418 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга прибавил 79,19 копейки по отношению к 25 января и составил 64,4257 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR620,089 млн, из которых EUR276,068 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR344,021 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг вновь подросли по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 21 базисный пункт (б.п.), составив 10,44 годовых; ставка на семидневный срок прибавила 5 б.п., поднявшись до 10,47% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также немного подросли: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц прибавила 2 б.п., поднявшись до 10,48% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев также выросли на 2 б.п. - до 10,52% годовых.