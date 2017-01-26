С середины первого квартала 2017 г. можно ожидать постепенного усиления спроса на валютную ликвидность с соответствующей поддержкой курса доллара - ИК "Велес Капитал"

"Большую часть дня в четверг рубль на валютном рынке находился под негативным влиянием новостей о начале покупки валюты Минфином и ЦБ с февраля, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Кроме того, со второй половины дня на внешних площадках наблюдался активный рост индекса доллара к основным валютам. В результате за пару часов до окончания рабочего дня доллар поднимался выше 60,6 руб. Однако в дальнейшем резкий рост нефтяных котировок остудил покупателей валюты, и уже к концу рабочего дня доллар скорректировался ниже 60,15 руб. Мы полагаем, что начало валютных операций Минфина и ЦБ смогут оказать лишь краткосрочное давление на рубль. В первые месяцы дневные объемы покупки валюты могут составить 50-100 млн долл. Если такие операции и отразятся на рынке, то лишь нарастающим эффектом по итогам всего года. Однако в целом сам факт роста цены на нефть будет оказывать гораздо более существенное влияние на курс рубля в сторону его укрепления, и вряд ли «балансирующие» покупки валюты ЦБ смогут этому помешать".

В то же время, покупки валюты Банком России будут увеличивать предложение рублевой ликвидности, хотя видимое влияние данного фактора на уровень ликвидности, вероятно, также можно будет ощутить лишь по истечении 6-12 месяцев. Однако в любом случае ЦБ, вероятно, будет соответствующим образом расширять объемы абсорбирования рублевой ликвидности и удерживать текущие денежно-кредитные параметры максимально длительное время.

В четверг Банк России также опубликовал оценку фактических платежей российских компаний по внешним долгам в 1-м полугодии 2017 г. В каждом из 6 месяцев достаточно велика доля внутригруппового рефинансирования (в среднем 30% от объема погашения), при котором платежи с высокой вероятностью будут пролонгироваться и потребность заемщиков в валютной ликвидности фактически не изменится. "Тем не менее, даже несмотря на то, что в марте (на который приходится пиковый объем внешних выплат) из 11,6 млрд долл. к погашению доля внутригруппового финансирования может составить 38%, фактические платежи в объеме 7,3 млрд долл. будут заметно превосходить объемы погашений в остальные месяцы (в среднем 1,7 млрд долл. чистых выплат). В связи с этим с середины первого квартала 2017 года можно ожидать постепенного усиления спроса на валютную ликвидность с соответствующей поддержкой курса доллара", - заключает эксперт ИК.