Рынок акций РФ вырос в четверг по ММВБ рекордными темпами за год на фоне ослабления рубля

Москва. 26 января. Рынок акций РФ в четверг вырос рекордными темпами за год по индексу ММВБ, превысившему психологический рубеж 2200 пунктов на фоне общемирового ралли и ослабления рубля; в росте в очередной раз лидировали акции "РусАла" на фоне подъема цен на алюминий.

По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 229,2 пункта (+2,44%) - максимум с 10 января. Предыдущий рекордный однодневный скачок индекса ММВБ был зафиксирован 27 января 2016 года - 2,5%. Индекс РТС в четверг подрос до 1163,62 пункта (+0,3%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5%.

Доллар подорожал до 60,36 рубля (+0,84 рубля, максимум дня - 60,62 руб./$1) после известий, что Минфин РФ с привлечением Банка России с февраля начнет осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

В лидерах роста выступили акции "РусАла" (+8,8%, до 34,39 рубля - максимум с апреля 2015 года), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+3,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,7%), "Мосбиржи" (+3,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,9% и +3,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,9% и +3,8% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,2%).

Спрос на акции "РусАла" подогревается ростом цен на алюминий, который в последние дни вышел на максимумы с мая 2015 года на опасениях, что Китай ограничит производство металла. Китайские власти готовят план, предусматривающий ограничение выплавки алюминия в зимний период, в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. По данным источника, власти могут остановить 30% действующих мощностей (более 11 млн тонн) по выплавке алюминия в провинциях Хэбэй, Шаньдун, Хэнань и Шаньси на зимний период.

В четверг выросла фондовая Азия (выросли Япония и Китай), плюсует Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,1-0,2%), сохраняет позитивный импульс Америка (индексы в начале торгов обновили максимумы, Dow Jones протестировал 20100 пунктов) и раллирует нефть.

Поддержку рынкам оказывают усиливающиеся ожидания, что президент США Дональд Трамп будет придерживаться планов наращивания бюджетных расходов, снижения налогов и смягчения регулирования. Та скорость, с которой Д.Трамп подписывает указы в первые дни после вступления на пост президента, позволяет инвесторам рассчитывать на то, что эти ожидания в скором времени будут реализованы, пишет MarketWatch.

В США в четверг вышел блок статистики. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до 259 тыс. при прогнозах роста до 247 тыс. Продажи новостроек в декабре упали более чем на 10%, до 536 тыс. домов, при прогнозах сокращения до 588 тыс.

Нефть подорожала на заявлениях министра нефти Кувейта Эссама аль Марзука о полной приверженности государств ОПЕК соглашению о сокращении добычи.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг выросла до $56,52 за баррель (+2%), мартовская цена WTI - до $53,8 за баррель (+2%).

Некоторые из стран ОПЕК пока не уменьшили добычу в полном объеме, однако они будут наращивать темпы ее сокращения в ближайшее время и полностью привержены выполнению условий достигнутого ранее соглашения об уменьшении производства нефти, заявил Э.аль Марзук в среду.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, в четверг в валютной секции "Мосбиржи" наблюдались полупанические настроения из-за планов главного финансового ведомства начать осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с февраля. Спекуляции на опасениях, что в случае роста цен на нефть покупки американской валюты будут увеличиваться, разогрели доллар до отметки 60,5 рубля.

Между тем объемы, которыми собирается оперировать Минфин совместно с ЦБ РФ, при текущих ценах на нефть едва ли превысят 1,5% от среднедневного оборота торгов на бирже. Одновременно цены на нефть Brent демонстрируют признаки стабилизации. Таким образом, причин для паники нет, и ожидается нормализация ситуации с курсом доллара в самое ближайшее время.

Рублевый индекс ММВБ раллировал вслед за мировыми фондовыми индексами и закрыл день в районе 2230 пунктов.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рынок акций продолжил 3-дневное ралли за счет ослабления курса рубля. Курс рубля сдал позиции, несмотря на раллирующую нефть. Новости Минфина о планах покупки валюты с рынка при цене на нефть выше $40 за баррель (с февраля и до конца года) немного напугали рынок. Аналитики уже стали повышать свои прогнозы по курсу доллара на текущий год, даже при сохранении высоких цен на нефть. С одной стороны, покупка в объеме около $1,5-1,7 млрд в месяц - это не так много, но с другой, рынку важен посыл: сделав такое объявление, Минфин дал понять, что считает уровни ниже 60 руб./$1 привлекательными для покупки валюты и не видит потенциала для дальнейшего укрепления рубля.

Нефть растет, несмотря на негативную статистику Минэнерго США (запасы нефти выросли на 2,8 млн баррелей). Создается ощущение, что рынок также не заметил, что Д.Трамп, только став президентом, подписал распоряжение о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, что может указывать на намерение увеличить выпуск нефтепродуктов. Очевидно, что инвесторы живут мыслями о сокращении добычи в рамках венского соглашения и ждут первых официальных результатов за январь.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, заявления Д.Трампа о готовности осуществлять инфраструктурные проекты с использованием американских производств (в частности, только американская сталь будет применяться при строительстве трубопроводов Dakota Access и Keystone XL, которые были приостановлены Бараком Обамой из-за экологических рисков), а также публикация позитивных корпоративных финансовых результатов вновь вернули оптимизм на рынок акций.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рубль сдал позиции на ожиданиях валютных покупок ЦБ РФ в пользу Минфина с февраля. Планируемые суммы покупок иностранной валюты являются незначительными для рынка, но сам эффект непосредственного вмешательства говорит о том, что текущий курс уже преодолел "порог терпения". До 30 января спрос на рубли будет сдерживать существенные распродажи, а после завершения налогового периода можно ожидать более сильных движений.

Поддержку Европе в четверг оказала статистика. Германский индекс потребительского климата Gfk на февраль вырос до 10,2 пункта с январских 9,9 пункта, а ВВП Великобритании поднялся в четвертом квартале на 2,2% при ожидавшихся 2,1%.

Нефтяной рынок продолжает рассчитывать на ускорение экономического роста в США, что способно увеличить потребление топлива. С другой стороны, на рынке остаются надежды на высокую дисциплину договорившихся о сокращении добычи производителей.

Как отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, в феврале начнутся покупки валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов бюджета РФ от превышения ценами на нефть заложенного в бюджете уровня ($40 за баррель). При этом в начале месяца министерство будет публиковать объем предстоящих покупок, которые будут осуществляться равномерно в течение месяца. Исходя из текущей конъюнктуры нефтяного рынка, ежемесячный объем покупок будет составлять около $1,4 млрд, или порядка $70 млн в день. Принимая во внимание ежедневный объем торгов в валютной секции "Московской биржи", такой объем конвертации не будет оказывать заметного влияния на ход торгов. Однако появление на рынке постоянного покупателя валюты сместит баланс спроса и предложения в сторону ослабления рубля. Таким образом, данный ранее сигнал о нежелательности дальнейшего укрепления рубля подтверждается теперь конкретными действиями.

Зеркальной рекомендацией для рынка акций может быть включение привилегированных акций "Сургутнефтегаза" в инвестиционные портфели. "Префы" "Сургутнефтегаза" рассматриваются как хедж от ослабления национальной валюты. Изменения фискальной политики заставляют заново обращать внимание на этот защитный инструмент. Сейчас "префы" "Сургутнефтегаза" тестируют на прочность линию сопротивления своего 10-месячного понижательного тренда. Ее слом обеспечит скорый возврат игроков в этот актив.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали бумаги АО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+13,1%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+7,4%), QIWI (MOEX: QIWI) (+6,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+3,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+3,4%).

Подешевели бумаги АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-6,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-4,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,4%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,2%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-3,1%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-2,1% и -4,7% "префы").

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 43,653 млрд рублей (из них 9,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).