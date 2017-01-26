Цены евробондов РФ в четверг снижаются вслед за UST и перетоком средств в рынки акций

Москва. 26 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются вслед за уменьшением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также перетоком средств инвесторов в рынки акций. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 12 базисных пунктов к уровню закрытия среды, составив 120% от номинала, что соответствует доходности 2,46% годовых (рост на 1,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 25 января на 3 пункта, составив 100,73% от номинала. Их доходность выросла на 1 пункт - до 1,65% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился по сравнению с 23 января всего на 0,5 пункта и составил 81 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 51 базисный пункт - до 112,12% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 5,04% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 37 базисных пунктов - до 108,17% от номинала (доходность выросла также на 3 пункта - до 5,05% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 8 базисных пунктов, до 103,04% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 4,35% годовых), с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая составила 106,02% от номинала (доходность - 3,84% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций снижаются, но снижение в целом пока не очень сильное, в пределах 0,5% по самым ликвидным выпускам. И этому есть целый ряд причин. В первую очередь, это фактор глобальных финансовых перетоков, в частности, рост до рекордных исторических уровней американского рынка акций приводит к оттоку средств из менее интересных на данный момент инструментов с фиксированной доходностью. Таким образом, спрос мировых инвесторов на более рисковые акции ведет к повышению процентных ставок на рынке базовых активов - US Treasuries, а это в свою очередь провоцирует снижение стоимости практически всех облигаций emerging markets", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Давление на сектор отечественных евробондов оказывает и негативная динамика рубля, которая сформировалась после объявления Минфином планов по покупке валюты на рынке уже в феврале. И хотя в более долгосрочной перспективе этот фактор является позитивным для рынка долговых бумаг России вследствие того, что увеличится валютная "подушка", экспортеры получат дополнительные доходы за счет более дешевого рубля, но пока локально мы видим снижение интереса иностранных инвесторов к российским активам, прежде всего к ОФЗ. Соответственно, вывод средств нерезидентами из рублевого госдолга и их конвертация в валюту провоцирует сейчас снижение курса рубля", - считает С.Агарзаев.

Вечером в среду Минфин объявил о том, что с февраля начнет с привлечением ЦБ осуществлять операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Покупка валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов будет осуществляться, пока фактическая цена на нефть Urals превышает $40 за баррель. При снижении цен ниже $40 за баррель будут проводиться операции по продаже валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. Купля-продажа рассчитанного дневного объема иностранной валюты будет осуществляться равномерно в течение торгового дня. Как считают участники рынка, ежедневный объем покупки валюты, которую с февраля начнет осуществлять Минфин РФ через Банк России, не превысит $100 млн.