"Ренессанс Капитал" поднял рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" на ожиданиях покупки валюты Минфином

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Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "продавать" до "покупать" на ожиданиях роста дивидендов на эти бумаги в результате покупок валюты Минфином РФ на рынке, говорится в обзоре ИК.

"Мы видим потенциал для роста дивидендов на привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в 2017 года в результате ослабления рубля на фоне покупок Минфином РФ валюты на рынке. Если цены на нефть останутся на уровне $55 за баррель, а курс рубля ослабнет до 65-66 руб./$1, это приведет к тому, что прибыль "Сургутнефтегаза" от курсовых разниц составит 140 млрд рублей, а чистая прибыль достигнет 390 млрд рублей. В результате дивиденды на "префы" нефтекомпании могут составить 3,6 рубля на бумагу, что предполагает дивидендную доходность на уровне 11%. Более того, отметим, что для того, чтобы "Сургутнефтегаз" получил чистый убыток, в 2017 году рублю надо укрепиться до 52 руб./$1, что возможно при цене нефти на уровне $80 за баррель", - говорится в обзоре.

Кроме того, в обзоре сообщается, что прогнозная стоимость "префов" "Сургутнефтегаза", рассчитанная аналитиками ИК, также была повышена - с 35 рублей до 40 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Сургутнефтегаза", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 34,47 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 33 рублей за штуку.