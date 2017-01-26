Raiffeisenbank снизил рейтинг акций РусГидро и Энел Россия до "держать"

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Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева.

Для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) рекомендация "покупать" была подтверждена, а для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) сохранена рекомендация "держать".

"После существенного роста котировок акции электроэнергетических компаний РФ уже не выглядят столь привлекательно, несмотря на позитивные долгосрочные перспективы с точки зрения дивидендов, которые выглядят особенно интересными в условиях снижающейся инфляции и возможности снижения ключевой ставки в РФ", - говорится в обзоре Ф.Корначева.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Интер РАО - 4,75 (текущая цена - 3,92), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена РусГидро - 1,10 (текущая цена - 1,05), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Юнипро - 3,00 (текущая цена - 2,82), рекомендация

Прогнозная цена Энел Россия - 1,10 (текущая цена - 1,10), рекомендация - держать.