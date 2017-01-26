Не ожидаем сильного влияния интервенций регулятора на курс национальной валюты - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи, несмотря на консолидацию рынка энергоносителей, российский рубль существенно отступает перед основными мировыми валютами. К средине дня доллар вырос на 1,7%, поднявшись до 65,5 рублей, евро прибавляет 1,4%, до 64,8 рубля. Основным поводом к ослаблению национальной валюты стало заявление о том, что в феврале ЦБ может выйти на рынок с покупками валюты. На наш взгляд, столь бурная реакция рынка обусловлена скорее эмоциональным фактором. Так, о возможности выхода регулятора на рынок для пополнения ЗВР говорилось и в прошлом году, однако тогда не было необходимых условий. Сейчас же выход ЦБ скорее сигнализирует о стабильной ситуации на валютном рынке. Стоит напомнить, что ЦБ уже прибегал к покупкам валюты в мае 2015 года, когда доллар снизился к 50 рублям. При этом небольшие интервенции со стороны регулятора лишь сдерживали укрепление рубля, но никак не способствовали его ослаблению. Также стоит отметить, что как только ситуация ухудшилась, рубль начал слабеть и выросла волатильность, ЦБ сразу ушел с рынка. В результате мы не ожидаем сильного влияния интервенций регулятора на курс национальной валюты", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.