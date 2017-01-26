До 30 января спрос на рубли будет сдерживать существенные распродажи - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил слабеть на ожиданиях валютных покупок в пользу Минфина. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3330 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила до 10,44%, недельная — до 10,47%, а месячная — до 10,48%. С другой стороны, явного роста спроса на рубли нет. Казначейство предложило банкам 150 млрд рублей для размещения на депозитах, из которых было выбрано всего 60 млрд по ставке 9,7%. Между тем заявления Минфина о том, что с февраля начнутся валютные операции ЦБ в пользу ведомства, оказали существенное давление на курс рубля, который вернулся к отметке 60 за доллар. Планируемые суммы являются незначительными для рынка, но сам эффект непосредственного вмешательства говорит о том, что текущий курс уже преодолел порог терпения. До 30 января спрос на рубли будет сдерживать существенные распродажи, а вот после завершения налогового периода можно ожидать более сильных движений", - комментирует ситуацию аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.