Рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 рублей с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60,00 - "Аналитика Онлайн"

В среду Росстат опубликовал отчет о доходах населения. По данным главного статистического органа страны, в 2016 году реальные располагаемые доходы населения сократились на 5,9%. Это в 2 раза больше, чем показатели 2015 года, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Снижение доходов населения продолжается 26 месяцев к ряду и это только официальные данные. Важнейшим событием для российского финансового рынка прошедшего дня стало то, что в Минфине сообщили о планах в феврале выйти на рынок с целью покупки валюты. В ведомстве подчеркивают, что «это не валютные интервенции».

"Суть достаточно простая, - комментирует новость эксперт, - в главном финансовом ведомстве хотят сгладить колебания курса российской валюты при изменении цен на нефть. Все доходы, получаемые от продажи нефти, свыше 40 долларов за баррель, будут направляться на покупку валюты. Причем деньги, которые будут выручены за счет этих покупок, будут направляться не на расходование федерального бюджета, а в резервы, пока не будет принято новое бюджетное правило. На этом фоне курс доллара вырос до 59 рублей 70 копеек, евро торгуется в районе отметки 64 рубля 10 копеек, индекс ММВБ вырос до 2185 пунктов, а котировки нефти марки Brent вновь приближаются к 56 долларам за баррель".

Наши финансовые власти уже неоднократно намекали нам на то, что могут поддержать курс американского доллара в ближайшее время. Их не может не раздражать укрепление российского рубля, которое негативно сказывается на резервах нашей страны, усугубляет ситуацию с дефицитом федерально бюджета, а также сказывается на конкурентоспособности российских производителей. "В целом нужно отметить, что мера достаточно правильная. Но на сколько она приживется или не приживется в условиях наших экономических реалий, это уже совершенно другой вопрос. Что же касается наших рекомендаций по валютной паре доллар/рубль, то они сохраняются без изменений. Мы рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 рублей с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60,00. Также можно покупать и в районе 59,20, однако, с более высокими целями (60,00 или 60,60). А также можно продавать валютную пару, но продажи эти напрашиваются в диапазоне от 61,40 до 62,00. Цели здесь 60,00 или 59,20", - резюмирует Г. Задоя.