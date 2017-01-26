.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 рублей с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60,00 - "Аналитика Онлайн"
.
26 января 2017 года 14:45
Рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 рублей с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60,00 - "Аналитика Онлайн"
В среду Росстат опубликовал отчет о доходах населения. По данным главного статистического органа страны, в 2016 году реальные располагаемые доходы населения сократились на 5,9%. Это в 2 раза больше, чем показатели 2015 года, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Снижение доходов населения продолжается 26 месяцев к ряду и это только официальные данные. Важнейшим событием для российского финансового рынка прошедшего дня стало то, что в Минфине сообщили о планах в феврале выйти на рынок с целью покупки валюты. В ведомстве подчеркивают, что «это не валютные интервенции». "Суть достаточно простая, - комментирует новость эксперт, - в главном финансовом ведомстве хотят сгладить колебания курса российской валюты при изменении цен на нефть. Все доходы, получаемые от продажи нефти, свыше 40 долларов за баррель, будут направляться на покупку валюты. Причем деньги, которые будут выручены за счет этих покупок, будут направляться не на расходование федерального бюджета, а в резервы, пока не будет принято новое бюджетное правило. На этом фоне курс доллара вырос до 59 рублей 70 копеек, евро торгуется в районе отметки 64 рубля 10 копеек, индекс ММВБ вырос до 2185 пунктов, а котировки нефти марки Brent вновь приближаются к 56 долларам за баррель". Наши финансовые власти уже неоднократно намекали нам на то, что могут поддержать курс американского доллара в ближайшее время. Их не может не раздражать укрепление российского рубля, которое негативно сказывается на резервах нашей страны, усугубляет ситуацию с дефицитом федерально бюджета, а также сказывается на конкурентоспособности российских производителей. "В целом нужно отметить, что мера достаточно правильная. Но на сколько она приживется или не приживется в условиях наших экономических реалий, это уже совершенно другой вопрос. Что же касается наших рекомендаций по валютной паре доллар/рубль, то они сохраняются без изменений. Мы рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 рублей с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60,00. Также можно покупать и в районе 59,20, однако, с более высокими целями (60,00 или 60,60). А также можно продавать валютную пару, но продажи эти напрашиваются в диапазоне от 61,40 до 62,00. Цели здесь 60,00 или 59,20", - резюмирует Г. Задоя.
.
26 января 2017 года 19:37
Рубль к вечеру четверга частично отыграл дневные потери благодаря нефти, но доллар остался выше 60 рублей
Москва. 26 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в четверг вечером на фоне ожиданий покупок валюты Центробанком для нужд Минфина; рубль к вечеру частично отыграл дневные потери благодаря растущей нефти. читать дальше
.26 января 2017 года 19:26
С середины первого квартала 2017 г. можно ожидать постепенного усиления спроса на валютную ликвидность с соответствующей поддержкой курса доллара - ИК "Велес Капитал"
"Большую часть дня в четверг рубль на валютном рынке находился под негативным влиянием новостей о начале покупки валюты Минфином и ЦБ с февраля, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Кроме того, со второй половины дня на внешних площадках наблюдался активный рост индекса... читать дальше
.26 января 2017 года 19:14
Москва. 26 января. Рынок акций РФ в четверг вырос рекордными темпами за год по индексу ММВБ, превысившему психологический рубеж 2200 пунктов на фоне общемирового ралли и ослабления рубля; в росте в очередной раз лидировали акции "РусАла" на фоне подъема цен на алюминий. читать дальше
.26 января 2017 года 18:58
"Ренессанс Капитал" поднял рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" на ожиданиях покупки валюты Минфином
(добавлен текст после 1-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "продавать" до "покупать" на ожиданиях роста дивидендов на эти бумаги в результате покупок валюты Минфином РФ на рынке, говорится... читать дальше
.26 января 2017 года 18:32
Москва. 26 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются вслед за уменьшением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также перетоком средств инвесторов в рынки акций. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно. читать дальше
.26 января 2017 года 18:15
(добавлена таблица) Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева. Для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) рекомендация "покупать"... читать дальше
.26 января 2017 года 17:42
"Ренессанс Капитал" поднял рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" на ожиданиях покупки валюты Минфином
вестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "продавать" до "покупать" на ожиданиях роста дивидендов на эти бумаги в результате покупок валюты Минфином РФ на рынке, говорится в обзоре ИК. читать дальше
.26 января 2017 года 17:30
Превышение психологической отметки в 20 000 б.п. индексом Dow Jones стало реакцией рынка на первые шаги Дональда Трампа в должности президента США - Абсолют Банк
"Превышение психологической отметки в 20 000 б.п. индексом Dow Jones в среду стало результатом роста большинства акций крупнейших американских компаний, входящих в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE и участвующих в расчете индекса, - отмечает начальник управления продаж казначейских... читать дальше
.26 января 2017 года 17:03
Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева. Для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) рекомендация "покупать" была подтверждена, а для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO)... читать дальше
.26 января 2017 года 16:45
"На валютной секции Московской биржи, несмотря на консолидацию рынка энергоносителей, российский рубль существенно отступает перед основными мировыми валютами. К средине дня доллар вырос на 1,7%, поднявшись до 65,5 рублей, евро прибавляет 1,4%, до 64,8 рубля. Основным поводом к ослаблению... читать дальше
.26 января 2017 года 16:30
"Рубль продолжил слабеть на ожиданиях валютных покупок в пользу Минфина. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3330 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила до 10,44%, недельная — до 10,47%, а месячная — до 10,48%. С другой стороны, явного роста спроса на рубли нет.... читать дальше
.26 января 2017 года 16:11
"Российский рынок акций завершит день в "плюсе". Рост ММВБ частично связан с внешним оптимизмом, но и ослабление рубля также вносит свою лепту. Индекс РТС показывает незначительное изменение по валютной оценке российских бумаг", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.26 января 2017 года 15:49
При цене нефти $50–55/баррель, вероятно, стоит рассматривать курс рубля на уровне 66–64 за доллар - "Ренессанс Капитал"
Минфин опубликовал сообщение, в котором раскрыл механизм покупки валюты. Ежемесячно ведомство будет проводить оценку объемов дополнительных нефтегазовых доходов и, исходя из этой суммы, поручать ЦБ покупку валюты для последующего перечисления в Резервный фонд. Решение выглядит рациональным,... читать дальше
.26 января 2017 года 15:40
Москва. 26 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в четверг днем; рубль усилил снижение на фоне ожиданий покупок валюты Центробанком для нужд Минфина; при этом цены на нефть демонстрируют плавный рост. читать дальше
.26 января 2017 года 15:07
Недавняя дискуссия вице-премьера И.Шувалова и Центробанка по поводу покупок валюты нашла определённый консенсус отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Появилось сообщение, что Минфин и ЦБ начиная с февраля будут приобретать доллары, поступающие от валютной выручки нефтеэкспортёров. Объёмы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.