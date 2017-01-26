Ждем ускорения падения долара - ВТБ 24

"Итак, в среду пара евро-доллар стояла на месте, между 1.0711 и 1.0770, - комментирует аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Верхняя граница этого узкого диапазона – это практически локальный максимум. Ничего удивительного в том, что доллар не захотел падать в среду, ведь в среду Казначейством США размещалось 5-летних нот на 34 млрд долл., плюс 2-летних нот с плавающей ставкой на 15 млрд долл. Еще в четверг размещается 7-летних нот на 28 млрд долл. Но обновление максимумов по евро-доллару может начаться и до завершения этого аукциона. Все равно у участников рынка в доллар уже значительно меньше веры, и выпуски Казначейства США выкупают в основном первичные дилеры. На вчерашнем аукционе по 5-летним нотам bid/cover был 2.38, худший с июля прошлого года. Не забываем, что в четверг вечером на рынок выходят деньги от чистого погашения по векселям (биллям) Казначейства США этой недели, а это значит, 17 млрд долл. выплеснутся на рынки. А на следующей неделе “выплеска” будет два – во вторник 31 января по нотам 11.8 млрд долл. и в четверг 2 февраля от расчета по выпускам следующей недели, здесь цифра чистого погашения станет известна только в понедельник в 19:00 Мск, но она наверняка будет не ниже 12 млрд долл. Так что, доллар просто обречен на сильное падение на ближайшую неделю, мы ожидаем увидеть на следующей неделе отметку 1.10".

Что касается нефти и рубля, то здесь, на взгляд эксперта, также наблюдается пока стояние на месте. Доллар-рубль пока не может пробить отметку 59 и колеблется между 59 и 60, нефть колеблется между 54 и 56, нефть в рублях в моменте 3316, т.е. находится на среднем уровне. А. Михеев полагает, что когда доллар на forex выйдет из локального боковика и начнет ускорять свое падение, тогда и нефть, и рубль пойдут в рост, т.е. это произойдет в ближайшие дни.