Рекомендации по валютной паре доллар/рубль остаются без изменений - "Аналитика Онлайн"

"Наши финансовые власти уже неоднократно намекали нам на то, что могут поддержать курс американского доллара в ближайшее время. Их не может не раздражать укрепление российского рубля, которое негативно сказывается на резервах нашей страны, усугубляет ситуацию с дефицитом федерального бюджета, а также сказывается на конкурентоспособности российских производителей. В целом нужно отметить, что мера достаточно правильная. Но на сколько она приживется или не приживется в условиях наших экономических реалий, это уже совершенно другой вопрос. Что же касается наших рекомендаций по валютной паре доллар/рубль, то они сохраняются без изменений. Мы рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 рублей с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60,00. Также можно покупать и в районе 59,20, однако, с более высокими целями (60,00 или 60,60). А также можно продавать валютную пару, но продажи эти напрашиваются в диапазоне от 61,40 до 62,00. Цели здесь 60,00 или 59,20", - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.