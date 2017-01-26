Пара USD/RUB может откатиться к уровням 60-62 уже в ближайшее время - "Нордеа Банк"

"Рубль отступает. Похоже, что при текущих (плюс/минус $2) ценах на нефть рынку предстоит «переоценить справедливость» оценки пары USD/RUB и вернуться к более комфортным уровням 60-65, с учетом планов по возвращению Минфина на рынок с обновленным бюджетным правилом. Локально в пользу российской валюты еще работает налоговый период, и проходившее накануне размещение ОФЗ. Однако горизонт для рубля перестает быть безоблачным. Во-первых, в ближайшие дни с рынка уйдут обозначенные локальные факторы поддержки. Во-вторых, регулятор заметно сузил объем валютного РЕПО, что должно спровоцировать, хотя и временно повышенный спрос на валютную ликвидность. В-третьих, оптимизма на нефтяном рынке явно не достаточно для наращивания длинных позиций сырьевым валютам. К этому же можно добавить и предстоящее заседание ФРС перед которым не исключен вариант частичной фиксации прибыли по рисковым активам, с учетом сохраняющейся противоречивости сигналов из США. Как итог, пара USD/RUB может откатить к уровням 60-62 уже в ближайшее время", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.