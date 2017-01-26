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Главная / Мнения аналитиков / Рынку просто необходим новый, более сильный сигнал для выхода из диапазона $54-56/Brent - "Нордеа Банк"
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26 января 2017 года 13:32
Рынку просто необходим новый, более сильный сигнал для выхода из диапазона $54-56/Brent - "Нордеа Банк"
"Достаточно «медвежий» для нефтяного рынка отчет Минэнерго США, вышедший накануне, не смог противостоять общему оптимизму, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Стоимость контрактов вопреки логике возобновила сдержанный рост. В качестве возможного объяснения поведению на рынке может послужить ослабление позиций долларом и дополнительные позитивные сигналы по сделке ОПЕК+. Участники рынка фигурально «вошли в клинч». Все попытки в текущем году зацепится Brent за уровни $56/bbl оказывались тщетными на фоне противоречивых фундаментальных данных: рост активности в США при сохранении высоких запасов, практическая реализация договоренностей по сделке ОПЕК+ при одновременном росте производства Ливией и неготовностью дальнейшего расширения данной программы (сокращение производства), протекционизм американских нефтяников Трампом при нежелании видеть доллар сильным. Рынку просто необходим новый, более сильный сигнал для выхода из диапазона $54-56/Brent, $51.5-53.5/WTI. Возможно приближение заседания ФРС (01/02) сможет внести свой вклад и вывести рынок из текущего безыдейного состояния".
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26 января 2017 года 19:37
Рубль к вечеру четверга частично отыграл дневные потери благодаря нефти, но доллар остался выше 60 рублей
Москва. 26 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в четверг вечером на фоне ожиданий покупок валюты Центробанком для нужд Минфина; рубль к вечеру частично отыграл дневные потери благодаря растущей нефти. читать дальше
.26 января 2017 года 19:26
С середины первого квартала 2017 г. можно ожидать постепенного усиления спроса на валютную ликвидность с соответствующей поддержкой курса доллара - ИК "Велес Капитал"
"Большую часть дня в четверг рубль на валютном рынке находился под негативным влиянием новостей о начале покупки валюты Минфином и ЦБ с февраля, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Кроме того, со второй половины дня на внешних площадках наблюдался активный рост индекса... читать дальше
.26 января 2017 года 19:14
Москва. 26 января. Рынок акций РФ в четверг вырос рекордными темпами за год по индексу ММВБ, превысившему психологический рубеж 2200 пунктов на фоне общемирового ралли и ослабления рубля; в росте в очередной раз лидировали акции "РусАла" на фоне подъема цен на алюминий. читать дальше
.26 января 2017 года 18:58
"Ренессанс Капитал" поднял рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" на ожиданиях покупки валюты Минфином
(добавлен текст после 1-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "продавать" до "покупать" на ожиданиях роста дивидендов на эти бумаги в результате покупок валюты Минфином РФ на рынке, говорится... читать дальше
.26 января 2017 года 18:32
Москва. 26 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются вслед за уменьшением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также перетоком средств инвесторов в рынки акций. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно. читать дальше
.26 января 2017 года 18:15
(добавлена таблица) Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева. Для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) рекомендация "покупать"... читать дальше
.26 января 2017 года 17:42
"Ренессанс Капитал" поднял рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" на ожиданиях покупки валюты Минфином
вестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "продавать" до "покупать" на ожиданиях роста дивидендов на эти бумаги в результате покупок валюты Минфином РФ на рынке, говорится в обзоре ИК. читать дальше
.26 января 2017 года 17:30
Превышение психологической отметки в 20 000 б.п. индексом Dow Jones стало реакцией рынка на первые шаги Дональда Трампа в должности президента США - Абсолют Банк
"Превышение психологической отметки в 20 000 б.п. индексом Dow Jones в среду стало результатом роста большинства акций крупнейших американских компаний, входящих в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE и участвующих в расчете индекса, - отмечает начальник управления продаж казначейских... читать дальше
.26 января 2017 года 17:03
Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева. Для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) рекомендация "покупать" была подтверждена, а для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO)... читать дальше
.26 января 2017 года 16:45
"На валютной секции Московской биржи, несмотря на консолидацию рынка энергоносителей, российский рубль существенно отступает перед основными мировыми валютами. К средине дня доллар вырос на 1,7%, поднявшись до 65,5 рублей, евро прибавляет 1,4%, до 64,8 рубля. Основным поводом к ослаблению... читать дальше
.26 января 2017 года 16:30
"Рубль продолжил слабеть на ожиданиях валютных покупок в пользу Минфина. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3330 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила до 10,44%, недельная — до 10,47%, а месячная — до 10,48%. С другой стороны, явного роста спроса на рубли нет.... читать дальше
.26 января 2017 года 16:11
"Российский рынок акций завершит день в "плюсе". Рост ММВБ частично связан с внешним оптимизмом, но и ослабление рубля также вносит свою лепту. Индекс РТС показывает незначительное изменение по валютной оценке российских бумаг", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.26 января 2017 года 15:49
При цене нефти $50–55/баррель, вероятно, стоит рассматривать курс рубля на уровне 66–64 за доллар - "Ренессанс Капитал"
Минфин опубликовал сообщение, в котором раскрыл механизм покупки валюты. Ежемесячно ведомство будет проводить оценку объемов дополнительных нефтегазовых доходов и, исходя из этой суммы, поручать ЦБ покупку валюты для последующего перечисления в Резервный фонд. Решение выглядит рациональным,... читать дальше
.26 января 2017 года 15:40
Москва. 26 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в четверг днем; рубль усилил снижение на фоне ожиданий покупок валюты Центробанком для нужд Минфина; при этом цены на нефть демонстрируют плавный рост. читать дальше
.26 января 2017 года 15:07
Недавняя дискуссия вице-премьера И.Шувалова и Центробанка по поводу покупок валюты нашла определённый консенсус отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Появилось сообщение, что Минфин и ЦБ начиная с февраля будут приобретать доллары, поступающие от валютной выручки нефтеэкспортёров. Объёмы... читать дальше
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