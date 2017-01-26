Предпосылок для дальнейшего роста доходности рублевых гособлигаций пока нет - Промсвязьбанк

"Мы считаем, что предпосылок для дальнейшего роста доходности рублевых гособлигаций пока нет, и сохраняем оптимистичный взгляд на котировки ОФЗ-ПД в ближайшие месяцы с учетом ожидаемого нами снижения ключевой ставки в марте. Что касается анонсированного вчера вечером решения Минфина о проведении регулярных операций на валютном рынке для пополнения Резервного фонда, то в силу относительно небольших объемов (около 1 млрд долларов в месяц) оно, вероятно, не отразится на ДКП ЦБ, что уже подтвердил и сам регулятор", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.