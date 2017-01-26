Рубль имеет все шансы завершить неделю выше 60, в районе 59,8-59,9 к доллару - Локо-Банк

"Рубль немного отступил от своих максимумов на фоне заявления Минфина о готовности к выходу на валютный рынок уже в феврале, но не испугался этих интервенций, - указывает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - В четверг курс российской валюту лишь немногим ниже 59,5 к доллару, при ценах на нефть выше $55 за баррель Brent. Учитывая план Минфина, объемы покупки валюты будут минимальными, поэтому давления на рубль будет очень незначительным, и оно будет носить больше психологический характер.

Тем не менее, рубль вполне может постепенно снизиться до 61 к доллару, но пока выхода из нынешнего узкого диапазона 59-61,5 руб. за доллар не ожидается. Ситуация изменится при падении цен на нефть, тогда рубль будет стремиться к уровням 63-65. Учитывая сдержанную динамику, рубль имеет все шансы завершить неделю выше 60, в районе 59,8-59,9 к доллару".