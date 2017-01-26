Рынок акций РФ утром поднялся к 2190п по ММВБ во главе с раллирующим на 10% РусАлом

Москва. 26 января. Рынок акций РФ утром в четверг поднялся в район 2190 пунктов по индексу ММВБ на фоне позитивной динамики мировых площадок и ослабления рубля; раллируют на 10% акции "РусАла" (MOEX: RUALR), обновляя максимумы с апреля 2015 года на фоне роста цен на алюминий.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2187,87 пункта (+0,6%), индекс РТС просел до 1155,57 пункта (-0,4%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1%.

Доллар подорожал до 59,65 рубля (+0,13 рубля) после известий, что Минфин РФ с привлечением Банка России с февраля начнет осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

В лидерах роста выступают акции "РусАла" (+9,5%, до 34,6 рубля - максимум с апреля 2015 года), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%).

Спрос на акции "РусАла" подогревается ростом цен на алюминий (+1%, до $1851,5 за тонну) до уровней мая 2015 года на опасениях, что Китай ограничит производство металла. Китайские власти готовят план, предусматривающий ограничение выплавки алюминия в зимний период, в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. По данным источника, власти могут остановить 30% действующих мощностей (более 11 млн тонн) по выплавке алюминия в провинциях Хэбэй, Шаньдун, Хэнань и Шаньси на зимний период.

Подешевели обыкновенные акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,5%, до 3493 рубля) из-за близости окончания срока приема заявок на выкуп бумаг "Роснефтью" (MOEX: ROSN) по оферте, объявленной в середине ноября по цене 3706,4 руб. за штуку. Такую же цену "Роснефть" предложила за одну обыкновенную акцию "Башнефти" при покупке госконтроля у государства в середине октября, заплатив 329,7 млрд рублей за 60,16%-ный пакет голосующих акций "Башнефти". Срок принятия обязательного предложения "Роснефти" о выкупе акций составляет 76 дней с момента его объявления, то есть истекает в конце января.

Индексы в США накануне обновили рекорды, Dow Jones впервые завершил торги выше 20 тыс. пунктов. Участники рынка ожидают ускорения роста американской экономики и улучшения прибыли крупных компаний, а также реагируют на первые действия президента США Дональда Трампа.

С пятничной инаугурации Д.Трамп принял несколько решений, которые крупный бизнес счел благоприятными, в том числе подписаны указы о смягчении регулятивного бремени для американских промпредприятий и устранены препятствия для строительства двух нефтепроводов.

Индекс волатильности VIX упал на 2,45% - до 10,8 пункта, минимума с июля 2014 года.

Вслед за США в четверг выросла фондовая Азия (выросли Япония и Китай), плюсует Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,02-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) и дорожает нефть.

Поддержку рынкам оказывают усиливащиеся ожидания, что президент США Д.Трамп будет придерживаться планов наращивания бюджетных расходов, снижения налогов и смягчения регулирования. Та скорость, с которой Д.Трамп подписывает указы в первые дни после вступления на пост президента, позволяет инвесторам рассчитывать на то, что эти ожидания в скором времени будут реализованы, пишет MarketWatch.

Нефть дорожает на заявлениях министра нефти Кувейта Эссама аль Марзука о полной приверженности государств ОПЕК соглашению о сокращении добычи.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в четверг составила $55,91 за баррель (+0,9%), мартовская цена WTI - $53,2 за баррель (+0,9%).

Некоторые из стран ОПЕК пока не уменьшили добычу в полном объеме, однако они будут наращивать темпы ее сокращения в ближайшее время и полностью привержены выполнению условий достигнутого ранее соглашения об уменьшении производства нефти, заявил Э.аль Марзук в среду.

Накануне нефтяные цены просели на 0,7-0,8% на статистике Минэнерго США: запасы нефти выросли на 2,84 млн баррелей при прогнозах роста на 2,5 млн баррелей, а рост резервов бензина почти в 7 раз превысил ожидания (+6,796 млн баррелей при прогнозах +1 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю повысилась на 17 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,96 млн б/с.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний фон для российского рынка вполне позитивный, можно ожидать роста индекса ММВБ в пределах 0,5-1%, но затем на рынок вновь могут вернуться продажи. Прогноз по рублю становится менее оптимистичным из-за повышенной активности правительства, которое явно недовольно слишком крепким рублем.

Из статистики внимания заслуживают данные ВВП и индекс активности в сфере услуг Великобритании (12:30 МСК), торговый баланс США и первичные обращения за пособием по безработице (16:30 МСК), индекс опережающих экономических индикаторов США и продажи нового жилья (18:00 МСК).

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, мировые рынки постепенно начинают выходить из консолидации вверх. Инвесторы впечатлены скоростью принятия решений новой президентской администрацией США и поверили в возможность практической реализации всех обещанных Д.Трампом мер поддержки экономики и изменения фискальной политики, что может пойти корпорациям на пользу и позволить уверенно выйти из почти 1,5-летней рецессии по динамике прибыли на акцию.

Одним из факторов поддержки рынков акций в Европе стало решение Верховного суда Великобритании о необходимости согласования действий по процедуре выхода страны из ЕС в парламенте, что снижает риск реализации "жесткого сценария" Brexit. Активы развивающихся рынков пока выглядят немного слабее, демонстрируя лишь умеренный рост индексов, однако местные валюты окрепли до своих локальных максимальных отметок, что может являться предвестником ралли и в фондовых активах emerging markets.

Индекс ММВБ может выйти в диапазон 2180-2210 пунктов до конца недели. Драйвером может стать рост цен на нефть (к верхней границе торгового диапазона $54-57 за баррель) как отражение общего повышения склонности к риску на глобальных рынках.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что Dow Jones впервые превысил уровень 20 тыс. на фоне надежд инвесторов, что президент Д.Трамп будет увеличивать бюджетные расходы, снижать налоги и смягчать регулирование. Так, например, он распорядился возобновить строительство нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, несмотря на возражения экологов.

Российский фондовый рынок может прибавить 1-2%, доллар - подняться к 60 рублям на фоне известий, что Минфин России с февраля будет проводить операции по покупке-продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, спрос на рисковые активы продолжает расти в свете президентских указов Д.Трампа относительно энергетической сферы и строительства стены на границе с Мексикой, которые свидетельствуют о его намерении снизить налоги, инвестировать в строительство инфраструктуры и смягчить регулирование, то есть выполнить предвыборные обещания. Перспективы роста мировой экономики и ослабление доллара оказали поддержку нефтяным "быкам", несмотря на рост запасов в США.

Как отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, в феврале начнутся покупки валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов бюджета РФ от превышения ценами на нефть заложенного в бюджете уровня ($40 за баррель). При этом в начале месяца министерство будет публиковать объем предстоящих покупок, которые будут осуществляться равномерно в течение месяца. Исходя из текущей конъюнктуры нефтяного рынка, ежемесячный объем покупок должен составлять около $1,4 млрд, или порядка $70 млн в день. Принимая во внимание ежедневный объем торгов в валютной секции "Московской биржи", такой объем конвертации не будет оказывать заметного влияния на ход торгов. Однако появление на рынке постоянного покупателя валюты сместит баланс спроса и предложения в сторону ослабления рубля. Таким образом, данный ранее сигнал о нежелательности дальнейшего укрепления рубля подтверждается теперь конкретными действиями.

Зеркальной рекомендацией для рынка акций может быть включение привилегированных акций "Сургутнефтегаза" в инвестиционные портфели. "Префы" "Сургутнефтегаза" рассматриваются как хедж от ослабления национальной валюты. Изменения фискальной политики заставляют заново обращать внимание на этот "защитный" инструмент. Сейчас "префы" "Сургутнефтегаза" тестируют на прочность линию сопротивления своего 10-месячного понижательного тренда. Ее слом обеспечит скорый возврат игроков в этот актив.

Также ожидается дальнейшее снижение обыкновенных акций "Башнефти" и ликвидация заложенной в цену бумаг премии за контроль, оплаченной "Роснефтью". По факту завершения срока подачи заявлений на оферту ключевым вопросом для инвесторов становится будущая дивидендная политика компании. Как ожидалось, она будет прописана в соглашении между "Роснефтью" и Башкирией. Накануне пресс-служба "Роснефти" сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве между компанией и республикой, но про дивиденды "Башнефти" не упоминалось. Неопределенность в отношении дивидендной политики - главный сдерживающий фактор для положительной переоценки привилегированных акций "Башнефти", упавших на 30% после смены владельца контрольного пакета. Сейчас они представляют самый дешевый вход в российскую "нефтянку".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подорожали бумаги АО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+13,4%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,4%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,1%), ГДР ROS AGRO (MOEX: AGRO) (+1,9%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%).

Подешевели бумаги АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,5%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,2%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-1,8% и -2,8% "префы"), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,351 млрд руб. (из них 1,6 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).