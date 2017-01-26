В среднесрочной перспективе вероятно ослабление российской валюты до 63-65 за доллар - Exness

"С начала текущей недели российская валюта продолжает консолидироваться в узком диапазоне 59,05-59,8 руб./доллар на фоне незначительного изменения внешних факторов — цен на нефть и курса доллара на международном валютном рынке. В настоящее время цены на нефть марки Brent консолидируются в диапазоне $55-56 за баррель, а ключевая валютная пара евро/доллар – между уровнями 1,07 и 1,077. Между тем спрос нерезидентов на российские активы (в частности, на ОФЗ) в ближайшие недели может ослабнуть на фоне вероятного ослабления российской валюты в связи с действиями ЦБ РФ, который с февраля начнет покупать валюту на внутреннем рынке в объеме $1 млрд в месяц. Следует отметить, что действия регулятора изменят психологический настрой в отношении рубля, но не фундаментальную привлекательность российских активов с точки зрения операций carry trade. В среднесрочной перспективе вероятно ослабление российской валюты до 63-65 руб./доллар" – полагает аналитик Exness Сергей Кочергин.