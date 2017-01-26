Вес ФосАгро в индексе MVRSX может быть снижен в марте или июне - ВТБ Капитал

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Вес GDR "ФосАгро" (MOEX: PHOR) в индексе MVRSX может быть снижен в рамках мартовской или июньской ребалансировки, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

По его оценкам, это приведет к оттоку из GDR "ФосАгро" $12 млн.

Как сообщалось, член совета директоров "ФосАгро" Игорь Антошин, которому принадлежит 14,58% "ФосАгро", деофшоризировал принадлежащий ему пакет акций компании, став прямым владельцем 12,66% АО. Как полагает И.Питерский, MVIS Indices, который рассчитывает MVIS Russia index (MVRSX) (бенчмарк для VanEck Vectors Russia ETF, RSX: $2,8 млрд под управлением), в ходе ближайших ребалансировок своих индексов (март и июнь) может снизить вес GDR "ФосАгро". MVIS Indices может сократить FF для "ФосАгро" с 33% до 25%. "Это приведет к снижению веса GDR "ФосАгро" и оттоку из этих бумаг на уровне $12 млн", - пишет эксперт.

В то же время аналитик отмечает, что время данных изменений пока точно прогнозировать сложно, так как MVIS Indices, скорее всего, будет принимать решение не на основании сообщения "ФосАгро", а после обновления информации по компании у крупнейших поставщиков баз данных, включая Bloomberg. "Все будет зависеть от того, как быстро сделают обновление", - подчеркивает И.Питерский.

Аналитик также отмечает, что MSCI и FTSE уже учитывают 14,58% "ФосАгро", принадлежащие И.Антошину, как стратегический пакет и не учитывают его в оценке free float компании.