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Главная / Мнения аналитиков / Рекомендацией может быть включение прив. акций "Сургутнефтегаза" в инвестиционные портфели - ВТБ 24
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26 января 2017 года 11:25
Рекомендацией может быть включение прив. акций "Сургутнефтегаза" в инвестиционные портфели - ВТБ 24
"Рекомендацией для рынка акций может быть включение привилегированных акций "Сургутнефтегаза" в инвестиционные портфели. "Префы" "Сургутнефтегаза" рассматриваются как хедж от ослабления курса национальной валюты. Изменения фискальной политики заставляют заново обращать внимание на этот "защитный" инструмент. Сейчас "префы" "Сургутнефтегаза" тестируют на прочность линию сопротивления своего 10-месячного понижательного тренда. Её слом обеспечит скорый возврат игроков в этот актив. Ожидаем дальнейшего снижения обыкновенных акций "Башнефти" и ликвидацию заложенной в цену бумаг премии за контроль, оплаченной "Роснефтью". По факту завершения срока подачи заявлений на оферту ключевым вопросом для инвесторов становится будущая дивидендная политика компании. Как ожидалось, она будет прописана в соглашении между "Роснефтью" и "Башкирией". Вчера пресс-служба "Роснефти" сообщила, о подписании соглашения о сотрудничестве между компанией и республикой, но про дивиденды "Башнефти" не упоминалось. Стоит ждать новой информации. Неопределённость в отношении дивидендной политики – главный сдерживающий фактор для положительной переоценки привилегированных акций "Башнефти", упавших на 30% после смены владельца контрольного пакета. Сейчас они представляют самый дешёвый вход в российскую "нефтянку", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.
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26 января 2017 года 19:37
Рубль к вечеру четверга частично отыграл дневные потери благодаря нефти, но доллар остался выше 60 рублей
Москва. 26 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в четверг вечером на фоне ожиданий покупок валюты Центробанком для нужд Минфина; рубль к вечеру частично отыграл дневные потери благодаря растущей нефти. читать дальше
.26 января 2017 года 19:26
С середины первого квартала 2017 г. можно ожидать постепенного усиления спроса на валютную ликвидность с соответствующей поддержкой курса доллара - ИК "Велес Капитал"
"Большую часть дня в четверг рубль на валютном рынке находился под негативным влиянием новостей о начале покупки валюты Минфином и ЦБ с февраля, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Кроме того, со второй половины дня на внешних площадках наблюдался активный рост индекса... читать дальше
.26 января 2017 года 19:14
Москва. 26 января. Рынок акций РФ в четверг вырос рекордными темпами за год по индексу ММВБ, превысившему психологический рубеж 2200 пунктов на фоне общемирового ралли и ослабления рубля; в росте в очередной раз лидировали акции "РусАла" на фоне подъема цен на алюминий. читать дальше
.26 января 2017 года 18:58
"Ренессанс Капитал" поднял рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" на ожиданиях покупки валюты Минфином
(добавлен текст после 1-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "продавать" до "покупать" на ожиданиях роста дивидендов на эти бумаги в результате покупок валюты Минфином РФ на рынке, говорится... читать дальше
.26 января 2017 года 18:32
Москва. 26 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются вслед за уменьшением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также перетоком средств инвесторов в рынки акций. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно. читать дальше
.26 января 2017 года 18:15
(добавлена таблица) Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева. Для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) рекомендация "покупать"... читать дальше
.26 января 2017 года 17:42
"Ренессанс Капитал" поднял рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" на ожиданиях покупки валюты Минфином
вестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "продавать" до "покупать" на ожиданиях роста дивидендов на эти бумаги в результате покупок валюты Минфином РФ на рынке, говорится в обзоре ИК. читать дальше
.26 января 2017 года 17:30
Превышение психологической отметки в 20 000 б.п. индексом Dow Jones стало реакцией рынка на первые шаги Дональда Трампа в должности президента США - Абсолют Банк
"Превышение психологической отметки в 20 000 б.п. индексом Dow Jones в среду стало результатом роста большинства акций крупнейших американских компаний, входящих в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE и участвующих в расчете индекса, - отмечает начальник управления продаж казначейских... читать дальше
.26 января 2017 года 17:03
Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева. Для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) рекомендация "покупать" была подтверждена, а для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO)... читать дальше
.26 января 2017 года 16:45
"На валютной секции Московской биржи, несмотря на консолидацию рынка энергоносителей, российский рубль существенно отступает перед основными мировыми валютами. К средине дня доллар вырос на 1,7%, поднявшись до 65,5 рублей, евро прибавляет 1,4%, до 64,8 рубля. Основным поводом к ослаблению... читать дальше
.26 января 2017 года 16:30
"Рубль продолжил слабеть на ожиданиях валютных покупок в пользу Минфина. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3330 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила до 10,44%, недельная — до 10,47%, а месячная — до 10,48%. С другой стороны, явного роста спроса на рубли нет.... читать дальше
.26 января 2017 года 16:11
"Российский рынок акций завершит день в "плюсе". Рост ММВБ частично связан с внешним оптимизмом, но и ослабление рубля также вносит свою лепту. Индекс РТС показывает незначительное изменение по валютной оценке российских бумаг", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.26 января 2017 года 15:49
При цене нефти $50–55/баррель, вероятно, стоит рассматривать курс рубля на уровне 66–64 за доллар - "Ренессанс Капитал"
Минфин опубликовал сообщение, в котором раскрыл механизм покупки валюты. Ежемесячно ведомство будет проводить оценку объемов дополнительных нефтегазовых доходов и, исходя из этой суммы, поручать ЦБ покупку валюты для последующего перечисления в Резервный фонд. Решение выглядит рациональным,... читать дальше
.26 января 2017 года 15:40
Москва. 26 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в четверг днем; рубль усилил снижение на фоне ожиданий покупок валюты Центробанком для нужд Минфина; при этом цены на нефть демонстрируют плавный рост. читать дальше
.26 января 2017 года 15:07
Недавняя дискуссия вице-премьера И.Шувалова и Центробанка по поводу покупок валюты нашла определённый консенсус отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Появилось сообщение, что Минфин и ЦБ начиная с февраля будут приобретать доллары, поступающие от валютной выручки нефтеэкспортёров. Объёмы... читать дальше
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