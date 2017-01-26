Рекомендацией может быть включение прив. акций "Сургутнефтегаза" в инвестиционные портфели - ВТБ 24

"Рекомендацией для рынка акций может быть включение привилегированных акций "Сургутнефтегаза" в инвестиционные портфели. "Префы" "Сургутнефтегаза" рассматриваются как хедж от ослабления курса национальной валюты. Изменения фискальной политики заставляют заново обращать внимание на этот "защитный" инструмент. Сейчас "префы" "Сургутнефтегаза" тестируют на прочность линию сопротивления своего 10-месячного понижательного тренда. Её слом обеспечит скорый возврат игроков в этот актив. Ожидаем дальнейшего снижения обыкновенных акций "Башнефти" и ликвидацию заложенной в цену бумаг премии за контроль, оплаченной "Роснефтью". По факту завершения срока подачи заявлений на оферту ключевым вопросом для инвесторов становится будущая дивидендная политика компании. Как ожидалось, она будет прописана в соглашении между "Роснефтью" и "Башкирией". Вчера пресс-служба "Роснефти" сообщила, о подписании соглашения о сотрудничестве между компанией и республикой, но про дивиденды "Башнефти" не упоминалось. Стоит ждать новой информации. Неопределённость в отношении дивидендной политики – главный сдерживающий фактор для положительной переоценки привилегированных акций "Башнефти", упавших на 30% после смены владельца контрольного пакета. Сейчас они представляют самый дешёвый вход в российскую "нефтянку", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.