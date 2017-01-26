Рекомендуем присмотреться к среднесрочным продажам с целью по нефти марки Brent на уровне $53 за баррель - AMarkets

"Нефтяные фьючерсы закончили очередную торговую сессию снижением, попав под давление третьего подряд еженедельное увеличение запасов нефти в США, - комментирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже мартовская West Texas Intermediate потеряла 43 цента, или 0,8%, снизившись до $ 52,75 за баррель. Нефть марки Brent с поставкой в марте закрылась на уровне $ 55,08 за баррель на бирже ICE Futures в Лондоне, потеряв 36 центов, или 0,7%. Тем не менее, усилия крупных производителей нефти по сокращению добычи в рамках соглашения, которое вступило в силу в начале года, сдерживает потенциал дальнейшего снижения. Поддерживают настроения нефтеоптимистов и комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха, выразившего уверенность в том, что сделка по сокращению добычи нефти эффективна и сможет решить проблему избыточного предложения сырья. Аль-Фалих отметил, что члены ОПЕК и не входящие в ОПЕК страны полностью соответствуют достигнутым ранее договорённостям по ограничению предложения. С другой стороны, участники рынка, делающие ставку на снижение нефти, интерпретируют слова Аль-Фалиха как вполне предсказуемую риторику того, кто пытается повысить значимость своих действий. Против нефти выступает и статистика. Управление энергетической информации США сообщило в среду о росте на 2,8 млн баррелей запасов нефти за неделю, завершившуюся 20 января. Кроме того, общий объем добычи нефти США вырос на 17000 баррелей в день до 8.961 млн баррелей в сутки. Подобный новостной фон вряд ли создает достаточные основания для покупки углеводородов, напротив, лучше присмотреться к среднесрочным продажам с прежней целью по нефти марки Brent на уровне $53 за баррель".