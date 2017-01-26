Рубль сдал позиции при стабильной нефти и планах ЦБ начать покупку валюты на рынке - Банк "Зенит"

Среда на внутреннем валютном рынке принесла рублю потери, напоминают аналитики банка "Зенит". Планы ЦБ РФ начать покупку валюты на рынке в рамках «бюджетных правил» оказали давление на российскую валюту. Курс бивалютной корзины вчера поднялся на 34 коп. до 61.52 руб. Курс доллара составил 59.52 руб. (+28 коп.), курс евро – 63.97 руб. (+41 коп.) На международном валютном рынке доллар вновь немного сдавал позиции к основным конкурентам. По итогам дня основная валютная пара достигла отметки $1.0750 (+20 бп).

"Для рубля наиболее важным сейчас является намерение Центробанка выйти в феврале с покупкой валюты для Минфина в рамках «бюджетного правила», - отмечают эксперты банка. - При цене барреля нефти выше $40 регулятор будет покупать валюту. Таким образом, совокупный объем покупки валюты за год при текущих ценах на нефть может составить около 17 млрд долл. Для рубля эта новость является умеренно-негативной, поскольку, помимо волатильного нефтяного рынка, у рубля появляется перманентный фактор для ослабления. Несмотря на то, что потенциальный объем покупок валюты не выглядит существенным, он будет расти с повышением нефтяных цен, что ограничивает теоретический потенциал укрепления. В то же время, сохранение покупки валюты при снижении нефтяных котировок потребует от регулятора удержания более высокого размера ключевой ставки, что является позитивным для спекулятивного интереса нерезидентов к рублю. Таким образом, мы не ожидаем существенного ослабления рубля на новостях о возращении Центробанка на валютный рынок. Тем не менее, реакция на возможный рост нефтяных цен впредь будет более сдержанной, тогда как их негативная динамика будет заметнее давить на рубль".