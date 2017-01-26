Позитивных моментов для дальнейшего роста цен на нефть недостаточно - GLOBAL FX

Министерство энергетики США вчера сообщило об увеличении запасов нефти на 2.8 млн баррелей, напоминает аналитик GLOBAL FX Павел Берлинов. Запасы бензина увеличились на 6,8 млн. Эти данные говорят о снижении спроса за прошедшую неделю, по итогам которой мы видели рекордное увеличение количества действующих буровых установок. Интересно будет узнать, насколько в январе вырастет добыча нефти в Штатах.

Позитивных моментов для роста цен на текущий момент недостаточно, а вот негатив добавляется. Ливия объявила о намерении увеличить добычу до 1,25 млн баррелей в сутки с текущих 700 тыс. И не забываем про сланец, который судя по последним данным, активно оживает. Котировки по-прежнему находятся в диапазоне 55 -57$ за баррель, прорыв данного диапазона может произойти, когда нам предоставят реальные цифры по ситуации в ОПЕК.

На политической арене, тем временем, Дональд Трамп последовательно продолжает выполнять свои предвыборные обещания. Уже подписаны указы об отмене Obamacare, о выходе из переговоров по Транстихоокеанскому партнерству, возобновлено строительство нефтепровода Dakota Access Pipeline. Вчера был подписан указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Все идет по плану. Новый президент США – судя по всему, человек слова. Теперь остается дождаться главного: сигналов о дальнейшем курсе в сфере фискальной политики и инфраструктурных проектов. Рынок уже позитивно реагирует на действия главы Белого дома. Индекс DowJones преодолел исторический порог и торгуется выше 20000 пунктов.

В России же идут словесные баталии по поводу курса рубля. В нынешних реалиях рубль укрепился и уже некоторое время торгуется в районе 59 рублей за доллар. Терпение правительства заканчивается, укрепление национальной валюты сжирает резервы и бюджет. В 2016 году Резервный фонд и ФНБ на укреплении рубля потеряли 1,3 трлн рублей. Минфин официально заявил, что в феврале начнет скупать валюту на бирже. Все доходы, полученные от цен на нефть выше 40$, будут направляться в рынок. Подобные действия мы видели в мае 2015 года, и тогда рубль существенно ослаб. Есть реальная вероятность повторения аналогичного сценария.