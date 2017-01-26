26 января 2017 года 10:15
Доллар и евро немного снизились на старте торгов четверга благодаря растущей нефти
Москва. 26 января. Доллар США и евро незначительно снизились на "Московской бирже" в начале торгов четверга; рубль немного укрепился благодаря растущей нефти. При этом новости о том, что ЦБ РФ с февраля начнет покупки валюты на открытом рынке для Минфина оказали лишь незначительное влияние на курс рубля, который отреагировал на эти новости еще в вечернюю сессию в среду.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,38-59,51 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,4325 руб./$1 (-8,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,805 руб./EUR1 (-16,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 12 копеек по отношению к уровню закрытия среды, составив 61,4 рубля.
Доллар при этом оказался на 28,36 копейки выше уровня действующего официального курса, евро на 37,96 копейки выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 26 января связано с ростом мировых цен на нефть на заявлениях министра нефти Кувейта Эссама аль Марзука о полной приверженности государств ОПЕК соглашению о сокращении добычи. Некоторые из стран ОПЕК пока не уменьшили добычу в полном объеме, однако они будут наращивать темпы ее сокращения в ближайшее время, и полностью привержены выполнению условий достигнутого ранее соглашения об уменьшении производства нефти, заявил Э.аль Марзук в среду. На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК поднялась на 0,85% - до $55,55 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,82% - до $53,18 за баррель.
Вместе с тем, согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 2,84 млн баррелей, что в целом совпало с ожиданиями экспертов. Между тем резервы бензина в стране взлетели на 6,8 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 76 тыс. баррелей. Добыча нефти в США за неделю повысилась на 17 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,96 млн б/с. Количество буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 29 и достигло 551, что является самым существенным приростом почти за четыре года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.
В среду Минфин объявил о том, что с февраля начнет с привлечением ЦБ осуществлять операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Покупка валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов будет осуществляться, пока фактическая цена на нефть Urals превышает $40 за баррель. При снижении цен ниже $40 за баррель будут проводиться операции по продаже валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. Купля-продажа рассчитанного дневного объема иностранной валюты будет осуществляться равномерно в течение торгового дня. При этом, как считают участники рынка, ежедневный объем покупки валюты, которую с февраля начнет осуществлять Минфин РФ через Банк России, не превысит $100 млн, что в целом не должно сильно сказаться на динамике курса рубля.
Опубликовано: /Финмаркет/
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