Сильный доллар - первая «головная боль» Трампа - GLOBAL FX

Вчера на американском фондовом рынке произошло историческое событие, которое давно ждали участники торгов, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Индекс Dow Jones покорил уровень 20000 пунктов. Как и индекс широкого рынка S&P 500, промышленный Dow Jones вышел из длительной консолидации и устремился к новым вершинам. Активные действия нового президента, а также положительные макроэкономические показатели создали предпосылки для восходящего импульса. Но самое главное, сейчас у инвесторов появляется все больше определённости в дальнейшем развитии событий. Реальные действия новой администрации Белого Дома создают больше ясности, которая сейчас является основным драйвером для фондовых рынков.

Одной из значимых новостей для инвесторов промышленного сектора стала встреча Дональда Трампа с директорами трех ведущих автопроизводителей Америки. Речь шла о снижении корпоративных налогов и упрощении государственного регулирования предприятий отрасли.

"При этом одной из «головных болей» новой администрации остается сильный доллар, - указывает эксперт компании. - Американская валюта вошла в 2017 год на 14-летних максимумах, пара EUR/USD достигала уровня 1,04. На прошлой неделе Дональд Трамп говорил, что сильный доллар буквально «убивает Америку». Долларовый пузырь, раздутый за прошлый год, может создать большие сложности для дальнейшего роста экономики. Адекватная цена американской валюты ниже текущей на 20-30%. Вполне вероятно, что сейчас будут создаваться предпосылки для ослабления доллара, и будут выгодны сделки с его продажей от исторических максимумов. Ослабление валюты может служить позитивным фактором для роста нефтяных цен, которые на этой неделе показывают слабую динамику, и буквально стоят на месте на фоне всеобщего роста. Можно сказать, что на рынке черного золота возник паритет факторов. Вниз цены тянут рост числа буровых установок в США и Канаде, а также новости об увеличении производства от стран, не вошедших в соглашение о сокращении, таких как Ливия. Эта страна за полгода увеличила объемы добычи в три раза до 700 тыс. барр. в сутки и планирует дальнейшее наращивание за счет иностранных инвестиций в развитие нефтедобычи. Они скоро могут политься в Ливию из-за отмены моратория после снижения беспорядков. Вверх цены на нефть тянут слабеющий доллар, растущий промышленный индекс Dow Jones и положительная оценка эффективности венского договора ОПЕК+. По прогнозам, соглашение может быть выполнено на 80%, что создаст необходимый баланс спроса и предложения нефти в мире".