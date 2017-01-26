Фондовый рынок в четверг продолжит рост - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок в четверг продолжит рост, индекс РТС может подняться на 1-2%. Курсы доллара и евро сегодня могут вырасти до 60 рублей и 64,5 рубля, соответственно. Российская валюта ослабнет из-за появившейся информации о том, что Минфин России с февраля будет проводить операции по покупке-продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. На торги сегодня повлияют данные по ВВП Великобритании (выходят в 12:30 мск) и продажам нового жилья в США (в 18:00 мск). Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Яндекса и ММК, цена которых в последние дни показывает мощный рост. Следует воздержаться от покупок акций Газпрома и Ростелекома, они сейчас под давлением", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.