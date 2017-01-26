Утренние прогнозы: умеренный рост возглавит банковский сектор

В среду рынок акций подрос вслед за нефтью. По итогам торгов индекс ММВБ составил 2176 пунктов (+0,1%), индекс РТС - 1159,79 пункта (+0,4%). В четверг аналитики не ждут сильных движений на рынке, рассчитывая на сохранение тенденции к умеренному росту.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2175-2180 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит попытки отыграть потери, понесенные им на прошлой неделе".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Отечественный фондовый рынок на открытии четверга, скорее всего, повысится, отыгрывая позитивный внешний фон. Значимым сопротивлением остается 2190-2200 пунктов по индексу ММВБ. Данный уровень, вероятно, будет протестирован сегодня. Если один из дней закроется выше 2200, далее рассчитываем на рост к 2250-2300 пунктам по индексу ММВБ. В целом текущую картину склонны рассматривать как отработку “боковика” 2100-2150 – 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ".

Банк «Глобэкс» (Виктор Веселов): "Мы полагаем, что индекс ММВБ откроется повышением котировок до 2185 пунктов на фоне роста азиатских индексов. Этому способствовал подъем американских фондовых индексов, которые позитивно оценивают действия президента США. Резкий рост доллара к рублю является следствием решения Минфина – покупать валюту на открытом рынке при цене на нефть выше $40 (заложена в бюджет на 2017 год) за баррель и продавать валюту при цене ниже $40 за бочку. Министерство будет публиковать план покупок. Иными словами, Минфин реализует механизм минимизации влияния волатильности нефтяных цен на внутреннюю экономику до введения бюджетного правила. Данная мера может помочь отечественным экспортерам".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Внешний фон пока не дает оснований для сильных движений на рынке акций. Цены на нефть марки Brent держаться выше $54 за баррель, но уверенного роста пока не наблюдается. Основными драйверами для роста могут выступить корпоративные новости. ММК сегодня опубликует производственные результаты за 2016 год. На валютном рынке продолжается консолидация в диапазоне 59-60 рублей за доллар".

Промсвязьбанка (Илья Фролов): "На наш взгляд, потенциал для восстановительного роста сохраняется, что может привести к движению рынка в диапазон 2180-2210 пунктов ММВБ до конца недели. Мы полагаем, что драйвером для роста российского рынка может стать рост цен на нефть (к верхней границе торгового диапазона 54-57 долл./баррель), как отражение общего повышения склонности к риску на глобальных рынках. Рассчитываем сегодня на опережающую динамику акций банков".