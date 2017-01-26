В начале дня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 59,40-60,00 - TeleTrade

"Стоимость мартовского фьючерса смеси Brent, которая служит базой для расчета стоимости Urals, выросла до $55,60 за баррель. В рамках объявленной стратегии Банка России, влияние ценовых колебаний нефтяных котировок на курс рубля теперь будет сглаживаться объемом проводимых операций на валютном рынке. И, скорее всего, диапазон 59-60 за единицу американской валюты – это оптимальный с точки зрения баланса интересов: с одной стороны, доходы бюджета, с другой – снижения риска нового витка инфляции. Похоже, что найден рыночный механизм, который будет работать по принципу "валютного коридора". И ориентиром будет выступать стоимость нефти. В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 59,40-60,00", - отмечает аналитик TeleTrade Александр Егоров.