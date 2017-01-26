Пока нет оснований для сильных движений на рынке акций - ИФ "Олма"

Внешний фон пока не дает оснований для сильных движений на рынке акций, считает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев. Цены на нефть марки Brent держаться выше $54 за баррель, но уверенного роста пока не наблюдается. Основными драйверами для роста могут выступить корпоративные новости. ММК сегодня опубликует производственные результаты за 2016 год. На валютном рынке продолжается консолидация в диапазоне 59-60 рублей за доллар.