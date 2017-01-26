На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 26 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду обновили рекорды, при этом значение Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысило уровень в 20 000 пунктов. Участники рынка ожидают ускорения роста американской экономики и улучшения прибыли крупных компаний, а также реагируют на первые действия президента США Дональда Трампа. С пятничной инаугурации Д.Трамп принял несколько решений, которые крупный бизнес счел благоприятными, в том числе подписаны указы о смягчении регулятивного бремени для американских промпредприятий и устранены препятствия для строительства двух нефтепроводов. Индекс волатильности VIX упал на 2,45% - до 10,8 пункта, минимума с июля 2014 года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг вслед за подъемом американского рынка акций. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,64%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%, южнокорейский KOSPI - почти на 1%. Биржи Австралии закрыты в четверг в связи с праздничным днем (День Австралии). Биржи Китая, Южной Кореи, Тайваня и Вьетнама будут закрыты в пятницу, причем в Китае праздники продлятся до следующего четверга.

В свою очередь нефть дорожает в четверг на заявлениях министра нефти Кувейта Эссама аль Марзука о полной приверженности государств ОПЕК соглашению о сокращении добычи. Некоторые из стран ОПЕК пока не уменьшили добычу в полном объеме, однако они будут наращивать темпы ее сокращения в ближайшее время, и полностью привержены выполнению условий достигнутого ранее соглашения об уменьшении производства нефти, заявил Э.аль Марзук в среду. На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:43 МСК поднялась на 0,84% - до $55,54 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,8% - до $53,17 за баррель.

Вместе с тем, согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 2,84 млн баррелей, что в целом совпало с ожиданиями экспертов. Между тем резервы бензина в стране взлетели на 6,8 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 76 тыс. баррелей. Добыча нефти в США за неделю повысилась на 17 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,96 млн б/с. Количество буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 29 и достигло 551, что является самым существенным приростом почти за четыре года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среду Минфин объявил о том, что с февраля начнет с привлечением ЦБ осуществлять операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Покупка валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов будет осуществляться, пока фактическая цена на нефть Urals превышает $40 за баррель. При снижении цен ниже $40 за баррель будут проводиться операции по продаже валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. Купля-продажа рассчитанного дневного объема иностранной валюты будет осуществляться равномерно в течение торгового дня. При этом, как считают участники рынка, ежедневный объем покупки валюты, которую с февраля начнет осуществлять Минфин РФ через Банк России, не превысит $100 млн, что в целом не должно сильно сказаться на динамике курса рубля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и вновь оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,934 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,424 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 января вырос на 0,04% и составил 104,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 490,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-05" (+0,45%), "Сбербанк БО-17" (+0,4%) и "Роснефть-04" (+0,3%), а в лидерах снижения - "ГК ПИК БО-07" (-0,11%), "ПКТ-02" (-0,1%) и "Мостотрест-08" (MOEX: MSTT) (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 001P-03R объемом 5 млрд рублей в размере 9,4% годовых. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 50 млрд рублей. Компания провела сбор заявок на бонды 25 января. Техническое размещение облигаций запланировано на 30 января. Ранее "Башнефть" выходила на рынок в конце декабря. Тогда она разместила три выпуска биржевых облигаций серий 001P-01R, 001P-02R и БО-10 общим объемом 25 млрд рублей.

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует 1 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК провести book building биржевых облигаций серии 001P-03 объемом 5-10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона бондов - 11,40-11,70% годовых, что соответствует доходности к 7-летней оферте на уровне 11,90-12,22% годовых. По бумагам предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Срок обращения бумаг - 15 лет, по выпуску предусмотрена 7-летняя оферта. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей. ГТЛК начала премаркетинг бондов серии 001Р-03 еще в декабре 2016 года. Тогда компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в диапазоне 11,50-11,90% и планировала провести сбор заявок "в ближайшее время". Однако размещение до настоящего времени не было осуществлено.

Банк "Открытие" готовит выпуск дебютных структурных внебиржевые облигаций серии 001PC-01 для физлиц объемом 100 млн рублей. Выпуск бумаг предназначен для стратегии доверительного управления индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС) "Потенциальная", разработанной инвестиционным блоком банка. Бонды будут приобретаться на ИИС под управлением УК "Открытие", открываемые на срок от 3 лет. Минимальная сумма инвестиций - 100 тыс. рублей. Срок обращения облигаций - 3 года, по выпуску предусмотрена ежегодная оферта. По облигациям предусмотрена выплата годовых купонов, фиксированная ставка 1-го купона составляет 0,01% годовых. Облигации структурированы с привязкой к курсу доллара по отношению к рублю. Доходность по стратегии будет складываться из двух составляющих - гарантированного дохода в виде инвестиционного налогового вычета в размере 13% от инвестируемой суммы и потенциального инвестиционного дохода до 17,7% годовых, если на дату погашения доллар США будет стоить более 73 рублей. Комиссия за управление по стратегии составит 1% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на 31 января.

АО "Открытие холдинг" установило ставку 2-го купона биржевых облигаций серии БО-06 в размере 12,85% годовых (32,04 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Бумаги объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 20 лет были размещены в октябре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,94% годовых. Ставка 2-4-го купонов равна значению ставки MosPrime Rate сроком 3 месяца плюс 2,35%. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.

Русфинанс банк в рамках оферты приобрел 1,015 млн биржевых облигаций 13-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 25,4% бондов выпуска. Размещение 5-летних бондов банка объемом 4 млрд рублей прошло в июле 2013 года. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,9% годовых.

Банк "Российский капитал" в рамках оферты приобрел 2 млн 750,354 тыс. биржевых облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 68,8% выпуска. Банк разместил бонды серии БО-04 на 4 млрд рублей в январе 2015 года. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 18% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-6-го купонов - 10,5% годовых.

ООО "Арчер Финанс" 23 января провело собрание владельцев облигаций 1-й серии. Как говорится в сообщении эмитента, владельцы бумаг одобрили внесение изменений в решение о выпуске, продлив на 5 лет обращение облигаций. Таким образом, срок обращения бондов увеличивается с 3 до 8 лет, а число выплачиваемых купонов - с 6 до 16. Компания в апреле 2014 года разместила 3-летние облигации 1-й серии объемом 5,9 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-6-го купонов установлены равными ставке 1-го купона. Бонды должны были погашаться 4 апреля 2017 года.